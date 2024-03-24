محافظ الدقهلية يكرم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه اليوم أنيسة فريد منصور "الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية "ابنة تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية، والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية يوم المرأة والأم المثالية الخميس الماضي.

وكرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الأم المثالية بمنحها درع المحافظة وشهادة شكر وتقدير، تقديرا لكفاحها وتميزها وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وابناء السيدة المكرمة.

وقال "مختار" للأم المثالية الأولى: شرفتي محافظة الدقهلية بين المحافظات لحصولك علي المركز الأول كأم مثالية، وهذا ليس بجديد على المرأة بالدقهلية.

هذا ويأتي تكريم أنيسة فريد منصور كأم مثالية أولى على مستوي الجمهورية تقديرا لها ولقصة كفاحها مع الأبناء ولما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية مما أهلها للاختيار لتفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2024 تم بناء على اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التي تم تشكيلها بقرار محافظ الدقهلية حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الأمهات المثاليات وفقا للشروط المقررة لأمانة المسابقة علي مستوي الدولة وتم تصعيد المختارين وتم الاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى كافة المحافظات.

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