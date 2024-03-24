الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بالحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير

جانب من الحمله
جانب من الحمله

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،  تواصل أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة.

 وكلف محافظ الدقهلية، محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة بقيادة الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات علي رافد جمصة بمشاركة كلا من المحاسب السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة، ومحمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالدقهلية ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وبمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية.
 

إزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين

ووجه المحافظ بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين  وإحالة كافة المخالفات الي النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأرضي الزراعية، وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مره أخري.

 وقال "مختار"، لن نترك شبرًا واحدًا من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها إلا وسيتم زراعته مره أخرى، وعودة الحياة  إلى هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخرى.

الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء واجب وطني 

وأكد أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعًا لا تهاون فيه، مشيرا إلي أننا أمام تحدي كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن، مشيرًا إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها واهدارها.
جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية،  قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها،وإعادتها الي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين.

جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار اعمال الحملة المكبرة المنصورة

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