طلاب "طب المنصورة الجديدة" يزورون مركز الأورام بالدقهلية (صور)

نظمت أسرة وقاية بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة تحت اشراف د.معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة زيارة لمركز الأورام بجامعة المنصورة، وتحديدًا قسم الأطفال، بهدف تقديم الدعم والرعاية للأطفال الذين يعانون من أمراض السرطان.

تضمنت الزيارة ادخال السرور على الاطفال وتوزيع بعض الهدايا والالعاب عليهم، والاستفادة من خبرات طاقم العمل، وتجميع بعض التبرعات للمركز. شملت اللجنة للمنظمة للزيارة: الطالب حسام احمد مقرر اسرة وقاية، الطالبة اروى ايمن فوزي، الطالب عمر مجدي عبدالعظيم، الطالب احمد عوض محمد، الطالب يوسف الشبلنجي، الطالب احمد عماد حافظ.

جرى استقبال الطلاب بحفاوة من قبل فريق العمل في المركز، حيث تم تنظيم جولة تعريفية شاملة للطلاب داخل أقسام المركز والتعرف على العمل الذي يُقدم للأطفال المرضى، إضافة إلى فرصة للتواصل مع الأطفال وتقديم الدعم النفسي والتشجيع لهم.

وعبر الطلاب عن سعادتهم وامتنانهم لهذه التجربة القيمة التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف عن كثب على حالات الأطفال المرضى وتقديم الدعم لهم، مؤكدين على أهمية دور الطبيب في تقديم الرعاية النفسية والدعم للمرضى وأسرهم.

وأشادت إدارة المركز بجهود الطلاب وتفانيهم في خدمة المجتمع وتقديم الدعم للأطفال المرضى، معربة عن تقديرها العميق لمبادرتهم الإيجابية ودورهم الفعّال في رسم البسمة على وجوه الأطفال وزيادة حماسهم وتفاؤلهم في مواجهة المرض.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها كلية الطب بجامعة المنصورة الجديدة كجزء من رؤيتها الشاملة لتعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع، مع الحرص على دعم القطاع الصحي وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى بمختلف أنواع الأمراض

حبس صياد قتل صديقه ٤ أيام على ذمة التحقيقات بالدقهلية

وقررت نيابة المطرية بمحافظة الدقهلية حبس صياد في نهاية العقد الثاني من عمره 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل صديقه بعد وصلة مزاح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على حسام.ح.ش” 19 عامًا، صياد، بتهمة إنهاء حياة صديقه، بعدما أطلق عليه عيارا ناريا من فرد خرطوش بحوزته عقب وصلة مزاح بينهما تحولت لخلاف، بمنطقة القطار فى مدينة المطرية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اخطارا لمأمور مركز شرطة المطرية من المستشفى المركزي، باستقبال محمود محمد محمد جمعة، 15 عامًا، مقيم بمدينة المطرية، مصابًا بطلق ناري وتوفي، ادعاء تعد من آخر.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء وصلة مزاح بين المجني عليه وصديقه ويدعى “حسام.ح.ش” 19 عامًا، صياد، حدث خلاف بينهما، وأطلق المتهم عيار ناري من فرد خرطوش بحوزته على الضحية، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتصرح بالدفن.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وتصرح بالدفن وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

مركز الأورام بالدقهلية

مركز الأورام بالدقهلية

مركز الأورام بالدقهلية

مركز الأورام بالدقهلية