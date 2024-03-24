المفتى يشارك طلاب جامعة المنصورة الجديدة الإفطار الرمضانى

نظمت جامعة المنصورة الجديدة إفطارًا جماعيًا في رحاب الجامعة اليوم، بحضور د.شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، ورئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

وأعرب المفتي، خلال حفل الإفطار الجماعي عن سعادتها بتواجده بين أبنائه من الطلاب وحرصه على تناولها الإفطار معهم خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن المناسبات الدينية والاجتماعية وخاصة لقاءات الإفطار الجماعي تعد فرصة قيّمة لتعزيز روح التضامن والترابط بين الطلاب داخل الجامعة، وبناء جسور التواصل فيما بينهم، وهو ما ينعكس إيجابًا على تجربتهم التعليمية والثقافية والاجتماعية بشكل عام والجامعية بشكل خاص.

وأشار الخولي إلى أن الإفطار خلال الشهر المبارك من المناسبات التي تسهم في خلق بيئة اجتماعية إيجابية، وتدعيم أواصر المحبة والإخاء بين جميع منتسبي الجامعة، وخلال لقاء سيادته بالطلاب أكدوا توفير الجو الملائم للطلاب، خاصة أنه متزامن مع بداية امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني.

وأعرب عبدالله جاد أمين عام الجامعة عن اعتزاز الجهاز الاداري بمشاركة رئيس الجامعة لهم في حفل الإفطار، موجهين له الشكر على تنظيم هذا اللقاء في شهر رمضان المعظم، والذى يظهر الجانب الحضاري والتعامل الراقي الذي يوليه رئيس الجامعة لأبنائه العاملين.

من جانبه، قدم رئيس الجامعة الشكر لجميع الحاضرين اليوم، مثنيًا على تنظيم هذا الحفل ومعربا عن سعادته دائما بالتواجد وسط طلاب الجامعة، متمنيا التطور والتقدم الدائم للجامعة بكافة كلياتها، وأن تظل دائما متميزة.

ونظمت أسرة وقاية بكلية الطب جامعة المنصورة الجديدة تحت إشراف د.معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة زيارة لمركز الأورام بجامعة المنصورة، وتحديدًا قسم الأطفال، بهدف تقديم الدعم والرعاية للأطفال الذين يعانون من أمراض السرطان.

وتضمنت الزيارة إدخال السرور على الاطفال وتوزيع بعض الهدايا والألعاب عليهم، والاستفادة من خبرات طاقم العمل، وتجميع بعض التبرعات للمركز وشملت اللجنة للمنظمة للزيارة: الطالب حسام أحمد مقرر اسرة وقاية، الطالبة أروى أيمن فوزي، الطالب عمر مجدي عبدالعظيم، الطالب احمد عوض محمد، الطالب يوسف الشبلنجي، الطالب أحمد عماد حافظ.

وجرى استقبال الطلاب بحفاوة من قبل فريق العمل في المركز، حيث تم تنظيم جولة تعريفية شاملة للطلاب داخل أقسام المركز، والتعرف على العمل الذي يُقدم للأطفال المرضى، بالإضافة إلى فرصة للتواصل مع الأطفال وتقديم الدعم النفسي والتشجيع لهم.

وعبر الطلاب عن سعادتهم وامتنانهم لهذه التجربة القيمة التي أتاحت لهم الفرصة؛ للتعرف عن كثب على حالات الأطفال المرضى وتقديم الدعم لهم، مؤكدين أهمية دور الطبيب في تقديم الرعاية النفسية والدعم للمرضى وأسرهم.

الافطار