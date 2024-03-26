محافظ الدقهلية: فتح باب التسجيل بمبادرة المشروعات الخضراء خلال مارس

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة لعام 2024 خلال شهر مارس الجاري وذلك من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية.



وقال محافظ الدقهلية، إنه علي جميع الراغبين في المشاركة في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية من ابناء الدقهلية سرعة التجهيز والإعداد لتقديم مشروعاتهم فور الإعلان عن موعد التسجيل مع تحديد أفضل المشروعات التي تخدم مجال البيئة وتحقق التنمية المستدامة.

مختار: المبادرة تهدف للدمج بين أطياف المجتمع

وأوضح “مختار” أن الهدف من المبادرة هو دمج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التغييرات المناخية والبيئية وقلة الموارد والتي أصبح لها تأثير واضح علي المناخ علي مستوي العالم.



وأشار المحافظ، الي أن المبادرة تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقه والموارد، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي والامن المائي وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي والذي يساعد بدوره على تخفيف اثار التغييرات المناخية.

كما قال مختار، أدعوا أصحاب المشروعات من أبناء الدقهلية بالمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية مثل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الملوثات البيئية التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلبًا علي تغير المناخ مما يهدد الحياة علي كوكب الأرض.



جديد بالذكر أن محافظة الدقهلية حققت نجاحًا كبيرًا بالمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة حيث حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة لمشروع (مكافحة الآفات الزراعية الناتجة عن التغيرات المناخية وطائرة لاسلكية لاكتشاف الآفات الزراعية).