الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يشهد توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، المرحلة الأخيرة لمبادرة «كراتين الخير» التي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة، توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف مناطق محافظة الدقهلية خلال شهر رمضان المبارك.

شهدت هذه المبادرة حضورًا مميزًا من عدد من الشخصيات الهامة في الجامعة، بما في ذلك الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى.

وأثنى الدكتور شريف خاطر على هذه المبادرة، معبرًا عن فخره بشباب الجامعة الذين نظموا هذه المبادرة المجتمعية لدعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك. كما أكد خاطر على أهمية دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتنشيط مثل هذه المبادرات في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، خاصة في شهر رمضان المبارك.

 

شريف يوسف رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة مبادرة كراتين الخير

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