"العلاج الحر" توجه 28 إنذارًا وتوصى بإغلاق 4 منشأت مخالفة بالدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر، خلال الاسبوع الماضى، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الاماكن.



وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.



فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 106 منشأة طبية، تشمل 39 عيادة خاصة فضلًا عن 22 مركزا طبيا ومعملًا.



كما أشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 7 فيما، تم رصد 4 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 28 إنذارًا وتنفيذ قرارات إغلاق لنحو 4 منشأة مخالفة وإعادة فتح 6 أخرى.

وشهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، المرحلة الأخيرة لمبادرة «كراتين الخير » التى تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وبالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة ، حيث سيتم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف المناطق بمحافظة الدقهلية خلال شهر رمضان المبارك.



وبحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، أحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

وأشاد الدكتور شريف خاطر، بمبادرة «كراتين الخير » مفتخرا بشباب الجامعة الواعد من أسرة طلاب من أجل مصر، وإتحاد الطلاب والذين نظموا مبادرة مجتمعية على مستوى متميز ورائع لدعم الأسر الأكثر إحتياجا خلال شهر رمضان المبارك.

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