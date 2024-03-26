الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ورشة عمل حول المخاطر وتقييمها وتأمين بيئة العمل بالدقهلية

جانب من الورشه
جانب من الورشه

عقدت جامعه المنصورة، ورشة عمل لنشر ثقافة التفكير المبني على المخاطر بمحافظة الدقهلية، تحت عنوان (المخاطر وتقييمها وكيفية التعامل معها وتأمين بيئة العمل) يوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعه المنصوره، وريادة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بجامعة المنصورة .
 

بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء وحدات ولجان فرق إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالكليات. 
 

وأوضح الدكتور محمد عبد العظيم خلال كلمته، أنه في ظل التطورات السريعة والتحولات المستمرة، أصبحت إدارة المخاطر أمرًا حيويًا للجامعات، حيث تتسارع الحاجة إلى وجود إستراتيجيات فعالة للتصدي لمختلف انواع المخاطر، وتتطلب التحديات المتزايدة التفكير الاستباقي والتخطيط الاستراتيجي الجاد. 
 

وتأتى الورشة فى ضوء حرص جامعة المنصورة على أهمية تبني سياسة متكاملة لإدارة المخاطر، تحقق الحفاظ علي أرواح منسوبيها وأصولها المادية وغير المادية، وتسهم في تعزيز مكانة الجامعة في المجتمع المعرفي المتطور.

وتضمنت فعاليات ورشة العمل تقديم دكتور عزة محمد الخميسي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالجامعة لعرض وشرح تفصيلي للمفاهيم الأساسية فى مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من ‏المخاطر، وتدريب المشاركين على كيفية إعداد مصفوفة المخاطر، والتعريف بأنواع المخاطر وكيفية تحديدها، وآليات تقييم المخاطر بأنواعها المختلفة، وكيفية التعامل مع تلك المخاطر، وعرض لنماذج سجلات المخاطر.

وأشاد المشاركون بالتنظيم الناجح لفعاليات ورشة العمل والتى خلصت إلى مجموعة من التوصيات، من بينها اعتبار الحد من المخاطر والكوارث من الأولويات الرئيسية للجامعة، وكذلك الاشادة برؤية الجامعة في إعداد دليل لتطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وانتهت الورشة، إلى أنه من المخطط قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقياس ومتابعة التقدم المحرز فى هذا الصدد، واستكمال بناء القدرات والتدريب للعناصر ‏البشرية من خلال ورش عمل تدريبية متقدمة، والتنسيق الفعال مع جميع الجهات المعنية.

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شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة نائب رئيس الجامعة

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