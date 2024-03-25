مجلس جامعة المنصورة يوافق فتح باب العضوية للنادي الرياضي

عقد مجلس جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، لمناقشة العديد من الموضوعات الجامعية المهمة واتخاذ القرارات اللازمة.

تضمنت الجلسة تهنئة رئيس الجامعة لمنتسبيها والشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما وافق المجلس على تفعيل نادي الجامعة الرياضي وإعلان فتح باب العضوية به، وكذلك على منح الألقاب العلمية والتعيينات في الجامعة.

وتمت الموافقة أيضاً على عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع جامعات وشركات مختلفة، كما تم إعفاء طالب مسجل في كلية الآداب بسبب ظروفه المرضية.

رئيس جامعة المنصورة يشهد مبادرة «كراتين الخير » لأسرة طلاب من أجل مصر

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة المرحلة الأخيرة لمبادرة «كراتين الخير » التى تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وبالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة ، حيث سيتم توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف المناطق بمحافظة الدقهلية خلال شهر رمضان المبارك.



وذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، أحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.

وأشاد الدكتور شريف خاطر، بمبادرة «كراتين الخير » مفتخرا بشباب الجامعة الواعد من أسرة طلاب من أجل مصر، وإتحاد الطلاب والذين نظموا مبادرة مجتمعية على مستوى متميز ورائع لدعم الأسر الأكثر إحتياجا خلال شهر رمضان المبارك.

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