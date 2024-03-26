محافظ الدقهلية: بادرت باتخاذ العديد من الخطوات التى تستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين

التقي الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، أعضاء لجنة تنفيذ الهوية البصرية لمحافظة الدقهلية من كليات جامعة المنصورة والجهاز التنفيذي بالمحافظة، وفي بداية اللقاء وجّه "مختار" الشكر والتقدير لرئيس جامعة المنصورة علي الدعم المتواصل من الجامعة لاجهزة المحافظة في المجالات المختلفة، وقد استهدف اللقاء استعراض ومناقشة الاجراءات اللازمة لتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة،

وأوضح مختار، أننا نستهدف وضع تصور شامل في كافة الجوانب التي تحقق الهوية البصرية للمحافظة في الشوارع والميادين والحدائق العامة وتنظيم الاعلانات وباقي العناصر التي تشكل الهوية البصرية للمحافظة، واشار "مختار" لأهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا المشروع الوطني العملاق.

وقال مختار، إن المحافظة بادرت باتخاذ العديد من الخطوات التي تستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتحقق بعض العناصر في الهوية البصرية للمحافظة، سواء من خلال تنفيذ اعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء وأيضا بذل جهود كبيرة في قطاع النظافة وتنفيذ ممشي سياحي علي النيل بالمنصورة والبدء في تطوير كورنيش مدينة المنصورة عاصمة المحافظة.



تفاصيل اللقاء

وتناول اللقاء المقترح الذي أعده الدكتور محمود شوقي أبوليلة رئيس اللجنة، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة رئيس لجنة الهوية البصرية للمحافظة، الذي أوضح أننا نسعي لوضع خطة عمل متكاملة لتنفيذ الهوية البصرية بكافة عناصرها التي حددتها خطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن؛ باعتبار هذا العمل واجبًا ومسئولية وطنية بهدف إبراز مشروع الهوية البصرية بأفضل صورة بهدف ترسيخ مفاهيم الهوية ووضع هوية مصر البصرية لكل محافظاتها على الخريطة العالمية، ما يساهم بقوة في الترويج السياحي لها.

حضر اللقاء الدكتور محمد شوقي أبوليلة أستاذ ورئيس قسم العمارة بكلية هندسة المنصورة والدكتور أحمد محمد ثابت مدرس العمارة بكلية الفنون الجميلة والدكتور ممدوح عبدالستار المنشاوي نائب مدير مركز الاستشارات بكلية الهندسة باسم عبدالله مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندسة مني صبحي وكيل المكتب الفني والمهندسة فريدة عبدالله مدير الشئون الهندسية ومها صبري مدير عام التخطيط العمراني والدكتور عماد النجار مدير عام البيئة ومحمد البدوي مدير عام الإعلانات بالمحافظة وسها محمد رمضان وعلياء عبدالباسط بإدارة الشئون الهندسية وهاني عبدالمنعم بمديرية الإسكان بالمحافظة.