الجمعة 29 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 18

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

حقق مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18 مجاح كبير فور عرضها أمس مما جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرها قائمة البحث، والعمل بطولة امير كرارة ونخبة من الفنانين.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد اعادة الحلقة 18

يبحث الجمهور بكثرة عن موعد اعادة الحلقة 18 من مسلسل بيت الرفاعي، والتي تعاد على قناة ON الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، و على قناة ON دراما الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it.

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18.. ميرنا جميل في مأزق بسبب ملك قورة

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مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18.. ياسين يقرر السفر إلى المنيا للبحث عن براءته

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 18
 

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الاحداث التي فاجئت الجمهور ومنها عودة رقية إلى فاروق بعدما كانت مع شقيقها ياسين، واعترفت بحبها لفاروق ودلته على مكان ياسين.

قرر فاروق الانتقام من جمالات بعدما تسببت في اجهاض زوجته كما اعتقد، بالاضافة إلى مساعدة رفية على الهروب دون علمها.

سافر ياسين إلى المنيا ليبحث عن نسمة الخادمة التي تعتبر اثبات براءته من قتل والده وعمه، ووقوع سامية في مأزق بعد ذهابها لمنزل العائلة بحصا عن رقية.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18.. ميرنا جميل في مأزق بسبب ملك قورة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18.. ياسين يقرر السفر إلى المنيا للبحث عن براءته

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 19
 

يذاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 19 مساء اليوم الجمعة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة التاسعة عشر

 

يعرض مسلسل بيت الرفاعي يوميا طوال الشهر الكريم على قناة ON، و على قناة ON دراما، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.


قصة مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.


ابطال مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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