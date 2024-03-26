الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز

فن

ممدوح الأصيل.. وفاة المطرب الشعبى الشهير بلقب "سعيد الهوا"

سعيد الهوا
سعيد الهوا

رحل عن عالمنا منذ قليل المطرب الشعبي ممدوح الأصيل الشهير بلقب “سعيد الهوا”، حيث أعلن نجله عن وفاته منذ قليل عبر حسابه الرسمي على فيس بوك دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

واشتهر “سعيد الهوا” بخفة ظله، وأغنياته المضحكة شهد عام 2015 ظهوره في إحدى حلقات برامج المقالب الشهيرة من تقديم الفنان رامز جلال، وتحديدا برنامج "رامز واكل الجو"، وكان الضيف الآخر في الحلقة هو أحمد التباع، أحد مشاهير السوشيال ميديا وقتها.

وبدأ الغناء عندما كان عمره 8 سنوات على سبيل التجربة، من خلال حفلات المدرسة، وتقدم للحصول على كارنيه النقابة، وتلقى اقتراحا باستبدال اسم ممدوح الأصيل الذي اشتهر به إلى “سعيد الهوا”، وبعد طرحه شريطا غنائيا بهذا الاسم، نسي الجميع اسمه الأصلي.

وتحدث سعيد الهوا في الفيديو عن ميله إلى الانطواء قائلا إن أي شخص يحاول البحث عنه في القاهرة أو الإسكندرية لن ينجح في الوصول إليه، كما أنه لم يخصص لنفسه مقعدا في أحد أماكن تجمع الفنانين الشعبية، في شارع محمد علي أو باب الشعرية.

ويعتبر ممدوح الأصيل من أبناء حي كوم الدكة في الإسكندرية، وعاش في القاهرة في أحد الأحياء الشعبية، إلى جانب وجود عدد محدود من الألبومات التي تحمل اسمه، ومنها "شيل ده من ده" و"استعجال" و"نصيحة" و"بكرة تجرب".

واشتهر سعيد الهوا على مواقع التواصل قبل سنوات، من خلال صور "كوميكس" وكلمة "الأمبليه"، إحدى الكلمات الغريبة في أغانيه، وتقول القصص المتناثرة عنه أن البعض حاول البحث عن معنى هذه الكلمة، وتوصل أخيرا إلى أنها مصطلح دارج في مجال ميكانيكا الدراجات النارية.

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