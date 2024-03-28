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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18| جمالات تلفت نظر ياسين لسامية.. وفاروق يهدد يحيى

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

تصاعدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18 بعد هروب “جمالات” رحاب الجمل، مصطحبه معها “رقية” ملك قورة، من منزل العائلة إلى “ياسين” أمير كرارة، وذلك بسبب ثقة جمالات الشديدة في براءة شقيقها ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18

نجحت “سامية” ميرنا جميل، في مساعدة “ياسين” التوصل لشقيقاته “جمالات ورقية” وهروبهما من منزل العائلة، ووفرت لهم شقة سكنية جديدة للمكوث فيها، ووجه “ياسين” الشكر لـ “سامية” والتي ساعدته كثيرًا منذ لقاؤهما الأول، لتدخل “جمالات” بعد مغادرة “سامية” وتلفت نظر “ياسين” لها، وسألته إذا كانت سامية مرتبطة أم لا، ليجيبها بأنها ليست مرتبطة فتفرح “جمالات” التي لمحت له برغبتها في زواجه منها.

 

عاد فاروق برفقة “داليا” زوجته ووالدته إلى المنزل، ليجد “يحيى” في انتظاره، ويخبره الأول أن شقيقاته هربا من المقابر، ولكن لم يصدق “يحيى” هذا الأمر يبرر له بانهما ذهبا إلى مكان ما وسوف يعودا إلى المنزل، وهو ما اثار غضب فاروق الذي هدد يحيي بقتل شقيقاته بسبب هروبهما بعد قتل جنينه.

 

 

حاول يحيى الوصول لشقيقاته وأرسل رسالة صوتية لجمالات يترجاها للعودة إلى المنزل، وهو ما سمعته “رقية” التي طلبت من جمالات ان ترد على شقيقها، ولكن جمالات رفضت خوفا على ياسين، ليبدو على رقية أنها اجبرت على الهروب وتريد العوودة لمنزل العائلة.

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
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