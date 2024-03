مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة.. ملخص الحلقة 17

شهدت الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة وغير المتوقعة، حيث بدأ الجميع يتفقون على براءة ياسين ويوجهون الشك لفاروق.

مسلسل بيت الرفاعي ملخص احداث الحلقة 17

بدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد فلاش باك، حيث ظهرت خلاله “ناهد” عايدة رياض وابدة “فاروق” احمد رزق وهي داخل البزار برفقته لتحكي لهما حدث بينها وبين “عبد الحميد” سيد رجب، و“ياسين” أمير كرارة، ليقرر فاروق قتل عبد الحميد وهو ما حدث بالفعل.

تعرضت حبيبة ابنة ياسين لتسمم ونقلت إلى المستشفى وتضطر لعمل غسيل معدة وتتصل “هند” إيناس كامل بياسين ويذهب لهم في المستشفى والاطمئنان على ابنته.

علم ياسين بخبر وفاة عمه عبد الحميد بعدما جاء صلاح زوج طليقته في المستشفى وأخبرها بالخبر لتتعقد أمور ياسين فى إثبات براءته فيما ينتقل المشهد إلى منزل الرفاعى ويدور حديث بين فاروق وضابط الشرطة في عزاء عمه عبد الحميد ويصر فاروق أنه لن يأخذ عزاء عمه إلا إذا تم القبض على ياسين ليندهش الضابط بأن ياسين ليس لديه أى دوافع لقتل عنه أو حتى قتل والده.

واستطاع ياسين ذرع صديقه “بذرة” إبراهيم السمان في شركة الرفاعى للسياحة لنقل كل ما يحدث في الشركة له، وذهيت “سامية” ميرنا جميل إلى منزل الرفاعى لمقابلة داليا وعمل لها جلسة التجميل، ولكن غرضها الاساسي الوصول إلى الست أم مجدى التى تخدم فى المنزل منذ سنوات طويلة لمعرفة منها أي معلومات عن الخادمة نسمة، وتبلغها أم مجدى بأنها سافرت بلدها في الصعيد وأنها من المنيا.

وأخبرت سامية ياسين مباشرة بأن نسمة من المنيا، في نفس الوقت الذى يجلس فيه ياسين مع الحاج “عبد الواحد” أحمد صيام ، ويطلب منه مساعدته في الوصول إلى نسمة في الصعيد.

مسلسل بيت الرفاعي موعد وقنوات عرض الحلقة 18

تذاع الحلقة 18 من مسلسل بيت الرفاعي مساء اليوم على ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.