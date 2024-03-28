توقعات مسلسل المعلم الحلقة 18| عنتر يشتري منزل مصطفى شعبان.. والقلاش يعترف بالحقيقة

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 17، بطولة مصطفى الشعبان، والتي شاهدها الجمهور، أمس الأربعاء، على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحداثًا مثيرة، أبرزها شراء "المعلم عنتر" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة، ابن "المعلم شداد" ويقوم بدوره الفنان طارق النهري، منزل مصطفى شعبان من زوج شقيقته دياب، بعدما كتب الأول له مبايعة حين كان يريد شراء سمك من السويس، ولم يكن يعلم أن زوج شقيقته سيقوم ببيع منزل المعلم له.

توقعات مسلسل المعلم الحلقة 18

وظهر دياب وعنتر، وقال له: "مليون جنيه إيه يا معلم أنا ببيع لحم ودم ببيع أخو مراتي وعياله وبيته، وبشردهم في الشارع، إزاي أوافق على المبلغ دا"، ورفع له عنتر المبلغ إلى مليون وربع حتى وافق دياب.

وتابع: “ألف مبروك يا معلم أنت الكسبان لما تأخد بيت المعلم هتقطع رجل المعلم من الحارة والسوق وسكتك هتتفتح مع الست دهب، وهتطرد المعلم من الحارة طردة الكلاب، وكدة تبقى اللعبة خلصت يا عنتر”، وبالفعل مضى عقد بيع المنزل لعنتر الذي قرر طرد المعلم منه.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 18

من المتوقع أن تشهد أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل المعلم، والمقرر عرضها مساء اليوم على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العديد من الأحداث، حيثُ يحاول مصطفى شعبان ضمن أحداث الحلقة البحث عن من دسّ المخدرات في شحنة السمك التي كان يستقلها هو ووالده "المعلم حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبد العزيز مخيون، وذلك من المعلم "قلاش" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى حشيش، بعد أن عثر عليه المعلم، لكنَّه أصيب بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى قبل أن يعترف بالحقيقة.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 18

تُعرض الحلقة 18 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة، وأيضًا منصة WATCH IT، التابعين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل المعلم

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

ويشاركه عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين