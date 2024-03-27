الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "المعلم" الحلقة 17.. عنتر يشتري منزل مصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

اشترى المعلم  عنتر ابن شداد منزل مصطفى شعبان من زوج شقيقته دياب، بعدما كتب الأول له مبايعة حين كان يريد شراء سمك من السويس، ولم يكن يعلم أن زوج شقيقته سيقوم ببيع منزل المعلم له.

مسلسل "المعلم" الحلقة 17.. هل يسقط المعلم شداد في قبضة الشرطة؟

شراء منزل المعلم

جاء ذلك، خلال الحلقة السابعة عشرة من مسلسل المعلم  بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان.

وظهر دياب وعنتر، وقال له: "مليون جنيه إيه يا معلم أنا ببيع لحم ودم ببيع أخو مراتي وعياله وبيته، وبشردهم في الشارع، إزاي أوافق على المبلغ دا"، ورفع له عنتر المبلغ إلى مليون وربع حتى وافق دياب.

وتابع: “ألف مبروك يا معلم أنت الكسبان لما تأخد بيت المعلم هتقطع رجل المعلم من الحارة والسوق وسكتك هتتفتح مع الست دهب، وهتطرد المعلم من الحارة طردة الكلاب، وكدة تبقى اللعبة خلصت يا عنتر”، وبالفعل مضى عقد بيع المنزل لعنتر الذي قرر طرد المعلم منه.

مسلسل المعلم الحلقة 17.. هل يتعاون شعبان مع ضابط الشرطة للقبض على المعلم شداد؟

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

أبطال مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي. 

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