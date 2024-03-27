مسلسل "المعلم" الحلقة 17.. هل يسقط المعلم شداد في قبضة الشرطة؟

مسلسلات رمضان 2024..

تصدر النجم مصطفى شعبان، تريند موقع أكس، بعد عرض الحلقة السادسة عشر من مسلسل المعلم بطولته هو وسهر الصايغ والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل “المعلم” الحلقة 16

وشهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت بمنذر ريحانة وهو يبيع شحنة المخدرات التي تم تهريبها من السويس عبر شحنة السمك التي حصل عليها مصطفى شعبان، حيث استطاع المعلم شداد تهريب المخدرات في شحنة السمك الخاصة بمصطفى شعبان دون أن يشعر، وظهر هو ورجاله يقومون بتفريغ حمولة المخدرات من السمك، في وقت تبحث فيه الشرطة عن من الذي هرب مخدرات المعلم شداد إلى القاهرة.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 17

تُعرض الحلقة 17 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.