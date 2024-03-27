الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

بطل مسلسل المعلم.. مصطفى شعبان يتصدر محركات البحث بعد عرض الحلقة 15

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تصدر مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان محركات البحث على جوجل، بعد عرض الحلقة 16 منه، والتي انتهت على قرار ظهور المعلم قلاش الشاهد الوحيد على المخدرات التي وُضعت في شحنة السمك الخاصة بوالد شعبان.

مسلسل المعلم يتصدر محركات البحث

جاء ذلك خلال الحلقة الرابعة عشرة من أحداث مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، ويعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

وباستخدام أداة جوجل فأن البحث عن مسلسل المعلم زاد خلال الساعة الماضية، إذ بلغ 67 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، بسبب رغبة الجمهور في معرفة موعد الحلقة والأحداث التي ستقع في الحلقة 17 اليوم.

مسلسل المعلم| ملخص الحلقة 16.. مفاجآت عن مخدرات شداد وظهور قلاش

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جوجل تريند

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 16

انتهت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، على نهاية مشوقة بعدما عثر على المعلم قلاش، خلال عرض الحلقة على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 16

ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم الحلقة 16.. عائلة شداد تقرر تهريب المخدرات من خلال المعلم

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.
وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

مسلسل المعلم الحلقة 15.. مصطفى شعبان يلتقي بالضابط شوقي ودونجل في السويس

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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