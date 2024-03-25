مسلسل المعلم الحلقة 15.. مصطفى شعبان يلتقي بالضابط شوقي ودونجل في السويس

وصل مصطفى شعبان إلى السويس ضمن أحداث الحلقة 15 من مسلسل المعلم الذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما رمضان 2024، ومعه رجالة "غَلوش" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عبدالله حيثُ أبلغهم بالانتشار داخل ميناء السويس لشراء السمك من التجار بأي ثمن.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15

تقابل شعبان فور وصولة ميناء السويس، مع شوقي بيه ضابط المباحث، وأخبره بأنَّ لابد أن يحصل على شحنة سمك ثانية حتى لا يتم الحجز على محل "المعلم بشر" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، وقال له الضابط: "ربنا معاك يا معلم.. أنا على البوابة لو احتاجت حاجة أنا موجود".

وذهب مصطفى شعبان يبحث عن صديق والده "المعلم غريب" والتقى بـ"دونجل" الذي يقوم بدوره الفنان محمد العمروسي، وأحد جالة المعلم شداد، بعد أن أصبح مجرد عامل في ميناء السويس كعقاب على فشله في مطاردة "شعبان" بالمرة الأولى.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 15

تُعرض الحلقة 15 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان وسهر الصايغ في 9:45 من مساء غدٍ الثلاثاء، على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل المعلم

تدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.