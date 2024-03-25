الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل المعلم.. عقوبة تهريب المخدرات عبر صناديق الأسماك

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

مازال تفاعل الجمهور على مسلسلات رمضان 2024 مستمر، ومن بين المسلسلات التي كان لافتًا تصدرها محركات البحث، مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان الذي تصدر الترند في مصر وعدد من البلدان العربية بعد عرض أول ثلاث حلقات.

 

وشهد المسلسل على مدار الحلقات الماضية، العديد من الأحداث والمفاجآت التي تتعالى بمسلسل المعلم، من بينها تجارة وتهريب المخدرات والتي يدور حولها المسلسل، حيثُ يقوم التُجار بتهريبها عبر صناديق السمك.

 

في هذا التقرير، يستعرض "الدستور" عقوبة تهريب المخدرات عبر صناديق الأسماك، تزامنًا مع عرضها ضمن أحداث مسلسل المعلم، ويكون محور الظهور على مدار الحلقات المُقبلة.

ملخص الحلقة 14 من مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

مسلسل المعلم لـ " مصطفى شعبان " كواليس الحلقة 14.. مصطفى شعبان يحاول سداد دينه بعد سرقة شاحنة السمك

ما هي عقوبة حيازة المخدرات ؟

يحدد قانون العقوبات لمكافحة المخدرات العقوبات المنصوص عليها في جرائم المخدرات في مصر للأشخاص الذين يمتلكون المخدرات، والذين اشتروا أو باعوا المخدرات، والذين اشتروا أو شاركوا في استيراد وتصدير المخدرات.،وتنص المادة 37 من قانون العقوبات علىحكم المتاجرة بالمخدرات كالآتي:

  • يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
  • كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو حازه أو اشتراه.
  • وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
  • وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة.
  • التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.

 

ما هو نص المادة 38 من قانون المخدرات؟

تنص المادة 38 من قانون العقوبات المصري على الآتي” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كلم من حاز أو أحرز أو أشتري أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها منفردة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).

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