الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم لـ " مصطفى شعبان " كواليس الحلقة 14 .. مصطفى شعبان يحاول سداد دينه بعد سرقة شاحنة السمك

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تصدرت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 13، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة التغريدات القصيرة "X" المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، بعد ساعات قليلة من عرضها، مساء السبت، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وشهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، العديد من الأحداث المُثيرة، إذ فشل "المعلم" في توريد شحنة السمك إلى مصر ومحاولات لسد الديون التي ارتفعت على "المعلم بشر" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم.

 

مسلسل المعلم تفاصيل احداث الحلقة 13

وبدأت احدث مسلسل المعلم الحلقة 13، بزفة داخل سوق السمك والجميع يرقص عليها منهم المعلم بشر، حتى جاءت سلوى الخطاب وسألته: "عاملين زفة ليه هو النهاردة عيد ميلاد الجمبري"، ليرد عليها بشر: "لا دي زفة للمعلم بعد ما صان كلمته ورجع بالسمك من السويس وهيغرق السوق كله".

 

وخلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 13، ظهر معلمين سوق سمك الأتكة، وهم مجتمعون ويشعرون بالحسرة، بعدما عاد مصطفى شعبان من السويس دون أن يحمل شحنة السمك اللازمة، بعدما اعترضه رجال "المعلم الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، وأحد كبار تجار السمك وعدو مصطفى شعبان.

 

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 13

موعد إعادة الحلقة 13 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 14

تُعرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ويحاول مصطفى شعبان خلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 14، المقرر عرضها مساء اليوم الأحد على قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية، التابعيين للشركة المتحدة للخدمات العلامية، تجميع ثمن شحنة السمك التي سُرقت منه من قبل رجالة "المعلم الجنتل"، وأيضًا البحث عن شحنة سمك أخرى ليعوض بها خسائر "المعلم بشر" (أحمد سليم).

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

 

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

txt

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 13

txt

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 13

مسلسل المعلم المعلم موعد عرض المعلم موعد عرض مسلسل المعلم موعد اعادة مسلسل المعلم قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم موعد عرض مسلسل مصطفي شعبان مسلسل مصطفى شعبان مصطفى شعبان قنوات عرض المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم الحلقة الرابعة عشرة من المعلم المعلم الحلقة الرابعة عشرة المعلم الحلقة 14 الحلقة 14 من مسلسل المعلم الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل المعلم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 13

مسلسل المعلم الحلقة 13.. فشل توريد شحنة السمك ومحاولات لسد الديون

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

حورية فرغلي تحسم الجدل حول حقيقة علاقتها بالراحل هيثم أحمد زكي

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

كيف تحصل على نقود جديدة في العيد؟ إليك التفاصيل

"الكبير أوي 8" الحلقة 14.. ظهور شبح في دوار الكبير بعد تعويذة أحدب نوتردام

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق