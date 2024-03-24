مسلسل المعلم لـ " مصطفى شعبان " كواليس الحلقة 14 .. مصطفى شعبان يحاول سداد دينه بعد سرقة شاحنة السمك

تصدرت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 13، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة التغريدات القصيرة "X" المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، بعد ساعات قليلة من عرضها، مساء السبت، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، العديد من الأحداث المُثيرة، إذ فشل "المعلم" في توريد شحنة السمك إلى مصر ومحاولات لسد الديون التي ارتفعت على "المعلم بشر" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم.

مسلسل المعلم تفاصيل احداث الحلقة 13

وبدأت احدث مسلسل المعلم الحلقة 13، بزفة داخل سوق السمك والجميع يرقص عليها منهم المعلم بشر، حتى جاءت سلوى الخطاب وسألته: "عاملين زفة ليه هو النهاردة عيد ميلاد الجمبري"، ليرد عليها بشر: "لا دي زفة للمعلم بعد ما صان كلمته ورجع بالسمك من السويس وهيغرق السوق كله".

وخلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 13، ظهر معلمين سوق سمك الأتكة، وهم مجتمعون ويشعرون بالحسرة، بعدما عاد مصطفى شعبان من السويس دون أن يحمل شحنة السمك اللازمة، بعدما اعترضه رجال "المعلم الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، وأحد كبار تجار السمك وعدو مصطفى شعبان.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 14

تُعرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ويحاول مصطفى شعبان خلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 14، المقرر عرضها مساء اليوم الأحد على قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية، التابعيين للشركة المتحدة للخدمات العلامية، تجميع ثمن شحنة السمك التي سُرقت منه من قبل رجالة "المعلم الجنتل"، وأيضًا البحث عن شحنة سمك أخرى ليعوض بها خسائر "المعلم بشر" (أحمد سليم).

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.