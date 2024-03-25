أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15.. محاولة للحصول على شحنة ثانية من السمك

مازال تفاعل الجمهور على مسلسلات رمضان 2024 مستمر، ومن بين المسلسلات التي كان لافتًا تصدرها محركات البحث، مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان الذي تصدر الترند في مصر وعدد من البلدان العربية بعد عرض أول ثلاث حلقات.

وشهد المسلسل على مدار الحلقات الماضية، العديد من الأحداث والمفاجآت التي تتعالى بمسلسل المعلم، إذ قرر مصطفى شعبان السفر إلى السويس للمرة الثانية للحصول على شحنة السمك اللازمة، بعدما فشل في التوريد خلال المرة الأولى.

مسلسل المعلم تفاصيل الحلقة 15

ويحاول مصطفى شعبان خلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15، المقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء على قناة الحياة ومنصة واتش ات الحصول على شحنة ثانية من السمك لفك الحجر على محل المعلم رحومة وبشر إذ فرض عليهم المعلم شداد غرامة 2 مليون جنيه، إلا أن شعبان فشل بسبب اعتراض رجالة الأخير طريقه.

وكان مصطفى شعبان خلال مسلسل المعلم الحلقات السابقة سافر إلى محافظة السويس لجلب شحنة سمك وفك الحجر على محل المعلم رحومة وبشر إذ فرض عليهم المعلم شداد غرامة 2 مليون جنيه، إلا أن شعبان فشل بسبب اعتراض رجالة الأخير طريقه.

ومن المقرر أن يحجز "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري على محلات باقي المعلمين في سوق الأتكة، حتى أن يحدث العكس ويأتي مصطفى شعبان بالشحنة الثانية من السويس، حيثُ يُسافر خلال أحداث الحلقة اليوم، للحصول عليها.

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ملخص أحداث الحلقة 15

وخلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة السابقة استنجد مصطفى شعبان بـ"غلوش" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عبدالله، فيقول له: "إيه رأيك لما يكون ابن حتتك محوجلك في مشوار؟"، ليرد الأول: "رقبتي سدادة".

واتفق مصطفى شعبان خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل المعلم مع "غلوش" (أحمد عبدالله) بأن يجلب له عدد من الرجال الأقوياء، حيثُ يخطط "شعبان" في الحصول على شحنة سمك جديدة من ميناء السويس، ويقول شعبان له: "هنروح نجيب شحنة سمك من السويس، بس المشوار صد رد، وهيكون فيه شوية لبش"، ويذهب "غلوش" لتجهيز الرجالة.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 16

تُعرض الحلقة 16 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 من مساء غدٍ الثلاثاء، على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.