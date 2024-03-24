مسلسل المعلم الحلقة 14.. انتصار وعنتر ينصبان شباكهما على عدولة

حاولت انتصار التي تجسّد دور فوز الزوجة الثانية للمعلم شداد في مسلسل المعلم هى وابنها عنتر "منذر رياحنة" من نصب شباكهما على عدولة "سلوى الخطاب" التي تجسد دور الزوجة الأولى لـ"شداد".

مسلسل المعل أحداث الحلقة 14.. خطة فوز

جاء ذلك خلال الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

وقررت عدولة أن تخطب سعادة لـ"المعلم شداد" بسبب رغبته فيها، وتقول لـ"فوز": "سعادة هتبقى تحت طوعي عشان كدة وافقت أي واحدة تانية هتيجي هتتنمرد علينا"، لتعرض عليها فوز أن تكتب كل الملك لابنها عنتر: "عشان سعادة بعد عمر طويل لشداد ميكنش لها ورث معانا".

لترد عليها عدولة: "بلاش اللعب عليا إنتي وابنك يا فوز، الضنا لو غدر هيبقى الوجع كبير، مفيش ورث هيتكتب باسم حد، يا أما نقسم وكل واحد يروح لحاله، مش عدولة اللي تروح بلاش ويضحك عليها".

وتقول فوز:"أنا كان قصدي المصلحة، أن سعادة ميكنش لها حاجة في الورث، وبعدين إنتي مش هتأمني لعنتر دا ابنك اللي مخلفتهوش"، إلا أن سلوى الخطاب ترفض ذلك المخطط.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك مصطفى شعبان في مسلسل المعلم مع عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.