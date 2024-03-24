مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

ينتظر متابعي مسلسل المعلم خلال موسم دراما رمضان 2024، بطولة مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024، عرض الحلقة 14 اليوم.

وشهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 13 التي تابعها الجمهور عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء السبت، العديد من الأحداث وكشفت مفاجآت كثيرة، إذ انتهت عند مشهد مثيرة يجمع بين مصطفى شعبان وزوج شقيقته، والأخير يعرض عليه ثمن شحنة السمك لسد ديون أصحابها، مقابل أن يتنازل عن البيت.

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 14

كما ينتظر المتابعين وعشاق دراما رمضان 2024، مشاهدة مسلسل المعلم الحلقة الرابعة عشر، حيثُ تقع خلالها العديد من الأحديث المثيرة، ويبدأ مصطفى شعبان البحث عن شحنة سمك جديدة، وتتسع حلقة الصراع بينه وبين عائلتي "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، و"المعلم الجنتل"، ويقوم بدوره الفنان أحمد بدير.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 14

وتُعرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.