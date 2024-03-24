الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم الحلقة 14.. هل يحصل مصطفى شعبان على شُحنة سمك جديدة؟

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة الثالثة عشر، وشاهدها الجمهور عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء السبت، العديد من الأحداث وكشفت مفاجآت كثيرة، إذ انتهت عند مشهد مثيرة يجمع بين مصطفى شعبان وزوج شقيقته، والأخير يعرض عليه ثمن شحنة السمك لسد ديون أصحابها، مقابل أن يتنازل عن البيت.

وعرض زوج شقيقته عليه مبلغ من المال ليسد ديون التجار، نظير سرقة شحنة السمك منه قبل أن يصل بها إلى مصر، ولكن طلب مقابل المال، أن يتنازل مصطفى شعبان عن البيت بيع وشراء، لينظر شعبان له متعجبًا والصدمة تكسو ملامحه، لينتهي المشهد عند هذا الحد.

ويحاول مصطفى شعبان خلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 14، أن يحصل على شحنة سمك جديدة، أو ثمن الشحنة التي سُرقت منه قبل أن يصل بها إلى مصر، من قبل رجالة "الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، وهو أحد أكبر تجار السمك وعدو مصطفى شعبان.

مصطفى شعبان يتصدر تريند "X" قبل عرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 13

وبدأت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 13، بزفة داخل سوق السمك والجميع يرقص عليها منهم المعلم بشر، حتى جاءت سلوى الخطاب وسألته: "عاملين زفة ليه هو النهاردة عيد ميلاد الجمبري"، ليرد عليها بشر: "لا دي زفة للمعلم بعد ما صان كلمته ورجع بالسمك من السويس وهيغرق السوق كله".

وخلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 13، ظهر معلمين سوق سمك الأتكة، وهم مجتمعون ويشعرون بالحسرة، بعدما عاد مصطفى شعبان من السويس دون أن يحمل شحنة السمك اللازمة، بعدما اعترضه رجال "المعلم الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، وأحد كبار تجار السمك وعدو مصطفى شعبان.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 14

تُعرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

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مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 13

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