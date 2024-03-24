الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مصطفى شعبان يتصدر تريند "X" قبل عرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تصدر النجم مصطفى شعبان، تريند موقع أكس "تويتر" سابقًا، بعد عرض الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل المعلم بطولته هو وسهر الصايغ والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

وجاء اسم مصطفى شعبان في المركز الثالث في قائمة تريند تويتر، خلال الساعات الماضية قبل عرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم خلال موسم دراما رمضان 2024.

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نهاية الحلقة 13من مسلسل المعلم

وانتهت الحلقة 13 مسلسل المعلم على مشهد دياب زوج أخت مصطفى شعبان وهو يعرض عليه مبلغ من المال من أجل أن يسدد ديونه، واستغرب شعبان منه إلا أن الأخير قال له: “إحنا إخوات والرجالة بتبان وقت الشدة، مينفعش أتفرج عليك في ضيقتك إحنا أخوات أه فيه بينا شد كتير بس أنت أخويا، ودي فلوسي وتحويشة عمري وتمن مرمطتي عند شداد".

ويفاجئه بأنه باع المنزل ومعه العقد كي يمضيه وأن تلك الأموال تعتبر نصيبه من المنزل، ليتفاجئ شعبان بتصرفه وتنتهي الحلقة 13 من مسلسل المعلم.

 

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قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم أن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

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