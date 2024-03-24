الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. ملخص أحداث الحلقة 13

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 13، وشاهدها الجمهور عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء السبت، العديد من الأحداث وكشفت مفاجآت كثيرة، إذ انتهت عند مشهد مثيرة يجمع بين مصطفى شعبان وزوج شقيقته، والأخير يعرض عليه ثمن شحنة السمك لسد ديون أصحابها، مقابل أن يتنازل عن البيت.

 

ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة 13

بدأت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان بداية مثيرة، بعدما مر المعلم من ميناء السويس بشحنة السمك واعترضه رجال المعلم شداد، وذلك خلال الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان الذي يعرض على قناة الحياة خلال موسم دراما رمضان.

وبدأت بزفة داخل سوق السمك والجميع يرقص عليها منهم المعلم بشر، حتى جاءت سلوى الخطاب وسألته: "عاملين زفة ليه هو النهاردة عيد ميلاد الجمبري"، ليرد عليها بشر: "لا دي زفة للمعلم بعد ما صان كلمته ورجع بالسمك من السويس وهيغرق السوق كله".

لترد عليه فوز الفنانة انتصار: "وماله يا معلم ألف بركة والبحر يحب الزيادة، والتجارة بقى دمها تقيل، والمناقرة في التجارة تبقى قبرك"، ليرد شداد: "ورحمة أمي فرحتلكوا خلي السوق يحمى والتجارة تحلو وسمعني سلام في البحر سمكة بتزق سمكة".

وقال عنتر: "نزل شربات للسوق كله، نظير عودة المعلم وأنه هيفك ضيقة المعلم بشر حبيبي، ويرجع له محله".

كما ظهر معلمين سوق سمك الأتكة في مسلسل المعلم وهو مجتمعون ويشعرون بالحسرة، بعدما عاد مصطفى شعبان من السويس دون أن يحمل شحنة السمك اللازمة، بعدما اعترضه رجال المعلم شداد.

وقال المعلم بشر: "لازم نطاطي للموج، السوق دلوقتي بتاع شداد واللي زيه، مينفعش نقف قصاده، بدل ما يدوس علينا ونموت بحسرتنا، خلال المحل يتقفل بدل مرمطة المعلم بدون ذنب معانا".

مصطفى شعبان يتصدر تريند "X" قبل عرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 13

ليرد عليه شعبان: "قفلة محلك يعني أبواب الدنيا هتتسد في وشي، وأنا خدت عهد على نفسي أن هورد شحنة السمك ليك قبل يومين من ميعاد التسليم، ودا اللي هيحصل"، ويأتي المعلم عنتر نجل شداد ليخبره أن: "ولاد الحرام حرقوا مراكب المعلم غريب"، وهو تاجر السمك الذي ورد لـ"شعبان" في السويس.

وعرضت النجمة سهر الصايغ، التي تجسد دور زوجة الفنان مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، بيع ذهبها من أجل تسديد ديون المعلم بشر لدى المعلم شداد، بعدما فشل شعبان في توريد السمك من السويس.

وظهر شعبان وهو يفكر في كيفية سداد الديون وتوريد شحنة السمك وعدم دفع غرامة 2 مليون جنيه، وتأتي زمزم زوجته وهي تقول: "خد الدهب دا بيعه وسدد الديون، دا أصلًا مش دهبي دا أبوك اللي جابه يعني يحق لك".

إلا أن شعبان يرفض ويقول لها إنه لن يجعلها تبيع الذهب، لترد: "أنا دهبي منك خدت حنيه وطيبة مع راجل بيصوني وبيحفظ لي كرامتي، كل دهب الدنيا فدا ضحكة منك يا معلم وجه وقت بيع الدهب خلاص"، ليفاجئه بأنه معه عقد بيع الشقة ولا بد أن يوقع عليه كي يعطيه الفلوس وتنتهي الحلقة.

كما أوصى الجنتل ابن صديقه عنتر شداد، أن يحاول إشغال ابنته ملك الصيدلانية بسبب أنها تحب المعلم وقال له: "وقع بنتي في شباكك يا عنتير وهخليك تتجوزها وساعتها هتورثني أنا وأبوك وتبقى أكبر معلم في السوق وأكبر تاجر مخدرات، المثل بيقول أخطب لبنتك ومتخطبش لابنك".

 

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 14

 

تُعرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

 

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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