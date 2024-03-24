مسلسل مسار إجباري ملخص الحلقة 13

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية، عملية بحث حول ملخص الحلقة الـ13 من مسلسل مسار إجباري الحلقة 13، وكواليس الحلقة التي عرضت علي عدد من القنوات.

تفاصيل أحداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13

شهد ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 13، محاولة أحمد داش، إقناع أخيه عصام عمر بأن يعترف لمي الغيطي بقصة الرشوة التي تلاقها والدهما عمر البرنس، للتخلص من مخاوفه، إلا أنه رفض ذلك، لكون الموقف مختلف بالنسبة لخديجة ابن خالة حبيبة، خاصة أنها طرف في القضية.

كما شهد ملخص الحلقة 13 مسار إجباري، اعتراف عصام عمر لمي الغيطي بأنه معجب بها، وتتوالى فيما بعد الأحداث وربما يستطيع إخبارها بسر والده.

وخلال ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 13، هدد مسعد الذي يجري التحقيق معه في تهمة تزوير الأدلة الجنائية، المحامي الموكل من قبل مجدي حشيش للدفاع عنه، ويخبره أنه إذا تمت محاكمته وسجن فسوق يقلب الدنيا على الجميع ويسجن مجدي حشيش نفسه، مؤكدا أنه يعرف القاتل الحقيقي لحبيبة الكردي.

كما شهد ملخص الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مسار إجباري، زيارة المحامي مجدي حشيش لمنزل صابرين وتهديدها ونصحها بالحديث مع ابنها لإتمام سفره لخارج البلاد.

وخلال حديثه ادعى حشيش أنه جاء إلى زيارتها خوفًا على كلا من علي وحسين مدعيا أنهما يسيران في طريق خطر، وهو أنهما بعد أن اشترك علي مع حشيش في إثبات براءة دكتور صفوت عاد هو وأخيه إلى الشك فيه.

مسلسل مسار إجباري موعد عرض الحلقة 14

جاء موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 14 عبر شاشة مجموعة قنوات cbc في تمام الساعة 6:05 مساء فيما يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 9:45 صباحا ويعرض على شاشة cbc drama في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل وتعاد الحلقات الساعة 6:00 صباحا والساعة 3:00 مساء فيما يعرض عبر شاشة الحياة الساعة 11:15 مساء.

مسلسل مسار إجباري

“مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان