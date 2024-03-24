يتطلع الكثير من المتابعين إلى معرفة موعد إذاعة عرض الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وذلك بعد وقوع العديد من التطورات المثيرة في أحداث الحلقة 13 من المسلسل.

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري

يأتي موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 14 عبر شاشة cbc يوميا في تمام الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض الحلقة 14 من مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

ملخص الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري

وشهد ملخص أحداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13، زيارة المحامي مجدي حشيش إلى أم علي "الفنانة صابرين"، وادعاؤه أنه خائف على ابنها علي وأخيه لأنهما يسيران في طريق خطر بمحاولة نبشهما حول المتسبب في قتل حبيبة وشكهما مرة ثانية في صفوت، وقال حشيش أن الخوف على ابنها وأخيه من مسعد لأنه "قتال قتلة" لذا دعاها إلى أبعادهما عن القضية لتنتهي زيارته بأن طرته صابرين من منزلها.

كذلك تضمنت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مسار إجباري أيضًا اعتراف علي لخديجة بإعجابه بها، بالإضافة إلى ذلك شهدت الحلقات 13 من مسلسل مسار إجباري حصول علي وحسين على فيديو تسجيل كاميرات المطعم في الأوقات التي كان يتقابل فيها كل من حبيبة ودكتور صفوت، ثم اكتشفا بعد ذلك أن أحد الأشخاص يطاردهما ما جعلهما يسارعون هربًا منه، حتى وجدا أحدا الأفراح الشعبية وفيها يغني المطرب عصام صاصا اتنين بمقام ملايين ليرقص الأخوين على أنغام هذه الأغنية في ود وألفة.

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أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.