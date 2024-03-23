موعد إعادة عرض الحلقة 13 من مسلسل مسار إجباري

مسلسلات رمضان 2024..

يبحث الكثير من المشاهدين عن موعد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 لـ أحمد داش وعصام عمر، وذلك بعد أن حصد مسلسل مسار إجباري على إشادة الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

موعد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13

موعد إعادة عرض مسلسل مسار إجباري لـ"أحمد داش" الحلقة ١٣ على قناة ON دراما في تمام الساعة 10:30، وعلى قناة CBC في الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

ملخص أحداث الحلقة ١٣ من مسلسل مسار إجباري

شهدت الحلقة ١٣ من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر العديد من الأحداث من بينها زيارة المحامي الفاسد مجدي حشيش إلى أم علي "الفنانة صابرين".

وخلال حديثه ادعى حشيش أنه جاء إلى زيارتها خوفًا على كلا من علي وحسين مدعيا أنهما يسيران في طريق خطر، وهو أنهما بعد أن اشترك علي مع حشيش في إثبات براءة دكتور صفوت عاد هو وأخيه إلى الشك فيه.

كما أوضح حشيش أن ذلك ما نقلته خديجة إلى دكتور صفوت ما جعله يقابلهما ويهددهما معتمدًا كذلك على أن والدهما كان سببًا في دخوله إلى السجن، لترد عليه صابرين قائلة "بدل ما يذكرهم أنهم كانوا سبب في براءته ".

تابع مجدي حشيش في حديثه مدعيا أنه يخاف على علي وحسين من مسعد أكثر من صفوت إذ أن مسعد "قتال قتلة "، واستكمل حشيش ادعاؤه قائلًا أن مسعد يهدده من داخل السجن من خلال رجاله، وهو ما يشكل خطرًا أيضًا على كلا من علي وحسين لاشتراكهما في دخول مسعد السجن ما يجعله يسعى إلى إيذائهما.

لذا دعى حشيش صابرين إلى إبعاد كلا من ابنها علي وأخيه حسين عن القضية.

شهدت الحلقة ١٣ من مسلسل مسار إجباري أيضًا زيارة خديجة إلى الدكتور صفوت في معمله، ومواجهتها له بأن العلاقة بينه وبين حبيبة لم تكن بالمثالية "العلاقة بينكم ما كانتش وردية وكان فيه خلافات" مستنكرة عدم تصريحه بذلك لها، ومتهمة إياه بأنه كان لا يحب حبيبة كما ظنت.

إلا أن صفوت نفى ذلك عن نفسه وأكد لها أنه كان يحب حبيبة جدًا، ولم يكن يطيق حتى التسبب في حزنها.

كذلك أبدى صفوت لخديجة، خلال احداث مسلسل مسار اجباري الحلقة 13 أنه يشك في أن من وراء قتل حبيبة وحبسه هي سناء زوجته موضحًا أنه من الوارد أن تكون قد غارت عليه من حبيبة عندما علمت بعلاقتهما، كما أنها على علاقة كبيرة بعدد من شركات الأدوية التي كانت تعمل على أبحاثها حبيبة.

وتابع صفوت أن سناء هي الوحيدة أيضا التي تستطيع أن تأتي بخصلة من شعره كما حدث، لتوضع في اظافر حبيبة لإثبات التهمة عليه.

وعندما سألته خديجة عن السبب في عدم إبلاغ الشرطة عنها للإتيان بحق حبيبة قال أن لها نفوذا كبيرة وعلاقات يخشى أن تتسبب في أذيته، كما أن كل تلك الامور لا تعدو أن تكون مجرد شكوك، ولا يمكن الإبلاغ إلا في حال تحول الأمر إلى يقين.

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مسار إجباري أيضًا اعتراف علي لخديجة بإعجابه بها.

كما شهدت الحلقات ١٣ من مسلسل مسار إجباري حصول علي وحسين على فيديو بتسجيل كاميرات المطعم الذي كان يتقابل فيه كل من حبيبة ودكتور صفوت واكتشافهما أن أحد الأشخاص يطاردهما ما جعلهما يسارعون هربًا منه، حتى وجدا أحدا الأفراح الشعبية وفيها يغني المطرب عصام صاصا اتنين بمقام ملايين ليرقص الأخوين على انغام هذه الأغنية في ود وألفة.

اقرأ ايضا

قنوات وموعد عرض مسلسل مسار إجباري

جاء موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 13 عبر شاشة مجموعة قنوات cbc في تمام الساعة 6:05 مساءا فيما يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 9:45 صباحا ويعرض على شاشة cbc drama في تمام الاسعة 12:00 منتصف الليل وتعاد الحلقات الساعة 6:00 صباحا والساعة 3:00 مساءا فيما يعرض عبر شاشة الحياة الساعة 11:15 مساءا.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.