مسلسل المعلم الحلقة 14.. مصطفى شعبان يستنجد بـ"غلوش" لتنفيذ خطته

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 14 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، حيث استنجد مصطفى شعبان بـ"غلوش" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عبدالله، فيقول له: "إيه رأيك لما يكون ابن حتتك محوجلك في مشوار؟"، ليرد الأول: "رقبتي سدادة".

ويتفق مصطفى شعبان خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل المعلم مع "غلوش" (أحمد عبدالله) بأن يجلب له عدد من الرجال الأقوياء، حيثُ يخطط "شعبان" في الحصول على شحنة سمك جديدة من ميناء السويس، ويقول شعبان له: "هنروح نجيب شحنة سمك من السويس، بس المشوار صد رد، وهيكون فيه شوية لبش"، ويذهب "غلوش" لتجهيز الرجالة.

وبدأت ظهور شعبان وهو يفكر في كيفية سداد الديون وتوريد شحنة السمك وعدم دفع غرامة 2 مليون جنيه، بعد أن فشل في توريدها نتيجة سرقتها من قبل "الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، ويأتي "دياب" زوج شقيقته ومعه مبلغ من المال، حيثُ يعرض عليه ثمن شحنة السمك لسد ديون أصحابها، مقابل أن يتنازل عن البيت.

وعرض زوج شقيقته عليه مبلغ من المال ليسد ديون التجار، نظير سرقة شحنة السمك منه قبل أن يصل بها إلى مصر، ولكن طلب مقابل المال، أن يتنازل مصطفى شعبان عن البيت بيع وشراء، لينظر شعبان له متعجبًا والصدمة تكسو ملامحه.

ويقوم مصطفى شعبان بالإمضاء على ورقة التنازل عن البيت، ضمن أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل المعلم، ثمَّ يأخذ المال ويذهب، وتقوم "زمزم" التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، بإهانة شقيقها دياب قائلة: "وأنا اللي افتكرتك هتكبرني قدام جوزي.. طلعت واطي يا دياب".

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 14

تُعرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.