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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 16.. ضابط السويس يفجر مفاجأة لـ"مصطفى شعبان"

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

فجر ضابط الشرطة في ميناء السويس مفاجأة من العيار الثقيل للنجم مصطفى شعبان، خلال الحلقة السادسة عشرة من  مسلسل المعلم، بشأن شحنة السمك التي أدخلها إلى ميناء الأتكة وبها مخدرات تخص المعلم شداد.

 

احداث مسلسل المعلم الحلقة 16

 

جاء ذلك خلال الحلقة السادسة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، التي تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم الحلقة 16.. هل ينجح "المعلم شداد" في تهريب المخدرات؟

 

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مسلسل المعلم الحلقة 16.. هل ينجح "المعلم شداد" في تهريب المخدرات؟

 

اكتشاف المخدرات

وخلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 16 ظهر ضابط الشرطة اللواء شوقي وهو يقول له: "الشحنة اللي أنت عديتها هي العربية الوحيدة اللي معدتش من التفتيش إكرامًا ليك، وكان فيه إخبارية لينا أن المخدرات جوه شحنة سمك معدية من السويس في اليوم دا".

ليرد عليه شعبان ضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 16: "بقى ابن المعلم غريب شغال مع شداد، وعارف أنه شغال في تجارة المخدرات، عشان كدة خلونا نعدي بالسمك عشان نعديلهم شحنة المخدرات أنا هاجي معاك واعترف بكل حاجة".

ليرد الضابط: "تيجي فين مفيش حرز عشان يكون فيه قضية كل دي استنتاجات، وعلى فكرة قلاش ظهر وماشي يتكلم مع الناس زي المجنون لو أنت عايزه دور عليه، عشان تعرف تبيض صورة أبوك قدام الناس".

مسلسل المعلم الحلقة 16.. هل ينجح كمين تجار السمك لـ مصطفى شعبان؟

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

 

أبطال مسلسل المعلم 

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى وتتصاعد الأحداث تدريجيًا في المعلم.

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