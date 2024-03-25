مسلسل مصطفى شعبان.. خطط خبيثة من انتصار وعنتر للسيطرة على ثروة المعلم شداد

انتهت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، على نهاية مشوقة، إذ قرر مصطفى شعبان أن يسافر مرة ثانية إلى محافظة السويس لجلب شحنة سمك، بعدما فشل في المرة الأولى وسرقه رجال الجنتل.

جاء ذلك خلال الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، ويعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 14

ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 14

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 14 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت ظهور شعبان وهو يفكر في كيفية سداد الديون وتوريد شحنة السمك وعدم دفع غرامة 2 مليون جنيه، بعد أن فشل في توريدها نتيجة سرقتها من قبل "الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، ويأتي "دياب" زوج شقيقته ومعه مبلغ من المال، حيثُ يعرض عليه ثمن شحنة السمك لسد ديون أصحابها، مقابل أن يتنازل عن البيت.

وعرض زوج شقيقته عليه مبلغ من المال ليسد ديون التجار، نظير سرقة شحنة السمك منه قبل أن يصل بها إلى مصر، ولكن طلب مقابل المال، أن يتنازل مصطفى شعبان عن البيت بيع وشراء، لينظر شعبان له متعجبًا والصدمة تكسو ملامحه.

ويقوم مصطفى شعبان بالإمضاء على ورقة التنازل عن البيت، ضمن أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل المعلم، ثمَّ يأخذ المال ويذهب، وتقوم "زمزم" التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، بإهانة شقيقها دياب قائلة: "وأنا اللي افتكرتك هتكبرني قدام جوزي.. طلعت واطي يا دياب".

وخلال أحداث الحلقة استنجد مصطفى شعبان بـ"غلوش" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عبدالله، فيقول له: "إيه رأيك لما يكون ابن حتتك محوجلك في مشوار؟"، ليرد الأول: "رقبتي سدادة".

ويتفق مصطفى شعبان خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل المعلم مع "غلوش" (أحمد عبدالله) بأن يجلب له عدد من الرجال الأقوياء، حيثُ يخطط "شعبان" في الحصول على شحنة سمك جديدة من ميناء السويس، ويقول شعبان له: "هنروح نجيب شحنة سمك من السويس، بس المشوار صد رد، وهيكون فيه شوية لبش"، ويذهب "غلوش" لتجهيز الرجالة.

كما حاولت انتصار التي تجسد دور فوز الزوجة الثانية للمعلم شداد في مسلسل المعلم هي وابنها عنتر "منذر رياحنة" من نصب شباكهما على عدولة "سلوى الخطاب" التي تجسد دور الزوجة الأولى لـ"شداد".

وقررت عدولة أن تخطب سعادة لـ"المعلم شداد" بسبب رغبته فيها، وتقول لـ"فوز": "سعادة هتبقى تحت طوعي عشان كدة وافقت أي واحدة تانية هتيجي هتتنمرد علينا"، لتعرض عليها فوز أن تكتب كل الملك لابنها عنتر: "عشان سعادة بعد عمر طويل لشداد ميكنش لها ورث معانا".

لترد عليها عدولة: "بلاش اللعب عليا إنتي وابنك يا فوز، الضنا لو غدر هيبقى الوجع كبير، مفيش ورث هيتكتب باسم حد، يا أما نقسم وكل واحد يروح لحاله، مش عدولة اللي تروح بلاش ويضحك عليها".

وتقول لها فوز: "أنا كان قصدي المصلحة، أن سعادة ميكنش لها حاجة في الورث، وبعدين إنتي مش هتأمني لعنتر دا ابنك اللي مخلفتهوش"، إلا أن سلوى الخطاب ترفض ذلك المخطط.

وحين قرر النجم مصطفى شعبان الذهاب مرة أخرى إلى محافظة السويس للحصول على شحنة السمك اللازمة، بعدما فشل في التوريد خلال المرة الأولى، ومن المقرر أن يحجز المعلم شداد على محلات باقي المعلمين في سوق الأتكة، شعرت بالقلق عليه الفنانة هاجر أحمد ابنه المعلم بشر.

وظهرت سهر الصايغ وهي تقول: "المعلم هيسافر تاني يجيب سمك لأنه مش هيقبل الخسارة، ومش هيسيب كسرته قدام الكل، مش هيفوت حقه ولا يغمض له جفن وعينه مكسورة، ولازم يعلم على رجالة شداد".

وكان مصطفى شعبان خلال الحلقات السابقة سافر محافظة السويس لجلب شحنة سمك وفك الحجر على محل المعلم رحومة وبشر إذ فرض عليهم المعلم شداد غرامة 2 مليون جنيه، إلا أن شعبان فشل بسبب اعتراض رجالة الأخير طريقه.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 15

تُعرض الحلقة 14 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الخامسة عشرة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.