مسلسل المعلم.. ملخص أحداث الحلقة 16 قبل بداية الـ17 اليوم

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت بمنذر ريحانة وهو يبيع شحنة المخدرات التي تم تهريبها من السويس عبر شحنة السمك التي حصل عليها مصطفى شعبان، حيث أن المعلم شداد استطاع تهريب المخدرات في شحنة السمك الخاصة بمصطفى شعبان دون أن يشعر، وظهر هو ورجاله يقومون بتفريغ حمولة المخدرات من السمك، في وقت تبحث فيه الشرطة عن من الذي هرب مخدرات المعلم شداد إلى القاهرة.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل المعلم، اجتماع تُجار الصنف، على رأسهم "عنتر ابن المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة، و"الجنتل" الذي يُجسد دوره الفنان أحمد بدير، حيثُ اتفقوا على توريد شحنة أخرى من المخدرات خلال الأيام المقبلة.

قررت عائلة المعلم شداد الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، خلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16 بطولة مصطفى شعبان، على تهريب المخدرات عبر شحنات السمك التي يحملها "المعلم" الذي يُجسد دوره الفنان مصطفى شعبان من ميناء السويس إلى سوق السمك في القاهرة.

عودة مصطفى شعبان بالسمك

وخلال أحداث الحلقة السابقة، عاد مصطفى شعبان بحمولة السمك خلال مسلسل المعلم وسط زفة من المعلمين في سوق ميناء الأتكة، واستطاع فك الحجر عن محل المعلم بشر وعدم دفع غرامة 2 مليون جنيه لمحلات المعلم شداد.

ودخل المعلم سوق الأتكة وسط زفة من المعلم شداد، واستغراب من المعلمين بأن شداد ورجاله فرحون بعودة شعبان بحمولة السمك بل وأعطوه عقد انتهاء التوريد واستلام السمك من المعلم بشر.

إلا أن ذلك لم يكن سوى كمين، حيث أن المعلم شداد استطاع تهريب المخدرات في شحنة السمك الخاصة بمصطفى شعبان دون أن يشعر، وظهر هو ورجاله يقومون بتفريغ حمولة المخدرات من السمك، في وقت تبحث فيه الشرطة عن من الذي هرب مخدرات المعلم شداد إلى القاهرة لتنتهي الحلقة.

ظهور المعلم قلاش

كما ظهر المعلم قلاش خلال الحلقة السادسة عشر من مسلسل المعلم وهو مجذوب، إذ وصل إليه مصطفى شعبان عن طريق اللواء شوقي ضابط السويس، ووجده ملقى في الأرض وشعره طويل ويتحدث مع نفسه وجن جنونه.

وقال له قلاش: "أمسك دول، أنا المعلم قلاش سيد سوق الأتكة اللي بيلعب من الفلوس لعب"، ليرد عليه شعبان: "عايز أعرف مين اللي حط المخدرات لأبويا في العربية ولبسه تهمة التجارة من زمان".

ليرد عليه قلاش: " كانت ليلة سودة، أنا ضيعت فيها وانتهيت، والجنتل الصبي بقى معلم، والغدر جه مننا كلنا اتغدر بينا، بس خلال إيه فايدته دلوقتي بعد ما كل حاجة راحت، الفلوس راحت والمخدرات وقلاش راح، أنا هقولك مين اللي حط".

لتنتهي الحلقة السادسة عشرة على ذلك المشهد المشوق، إذ أن قلاش هو صديق والده الذي كان متواجدًا حين تم القبض عليه بتهمة تجارة المخدرات وقتما كان مصطفى شعبان صغيرًا.

مصطفى شعبان والضابط

وفجّر ضابط الشرطة في ميناء السويس مفاجأة من العيار الثقيل للنجم مصطفى شعبان، خلال الحلقة السادسة عشرة، بشأن شحنة السمك التي أدخلها إلى ميناء الأتكة وبها مخدرات تخص المعلم شداد.

وظهر ضابط الشرطة اللواء شوقي وهو يقول له: "الشحنة اللي أنت عديتها هي العربية الوحيدة اللي معدتش من التفتيش إكرامًا ليك، وكان فيه إخبارية لينا أن المخدرات جوه شحنة سمك معدية من السويس في اليوم دا".

ليرد عليه شعبان: "بقى ابن المعلم غريب شغال مع شداد، وعارف أنه شغال في تجارة المخدرات، عشان كدة خلونا نعدي بالسمك عشان نعديلهم شحنة المخدرات أنا هاجي معاك واعترف بكل حاجة".

ليرد الضابط: "تيجي فين مفيش حرز عشان يكون فيه قضية كل دي استنتاجات، وعلى فكرة قلاش ظهر وماشي يتكلم مع الناس زي المجنون لو أنت عايزه دور عليه، عشان تعرف تبيض صورة أبوك قدام الناس".