الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مواعيد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 16

مسلسل المعلم لـ
مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

انتهت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، على نهاية مشوقة بعدما عثر على المعلم قلاش، خلال عرض الحلقة على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 16

ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم الحلقة 16.. ضابط السويس يفجر مفاجأة لـ"مصطفى شعبان"

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 16

وشهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل المعلم، اجتماع تُجار الصنف، على رأسهم "عنتر ابن المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة، و"الجنتل" الذي يُجسد دوره الفنان أحمد بدير، حيثُ اتفقوا على توريد شحنة أخرى من المخدرات خلال الأيام المقبلة.

وقررت عائلة المعلم شداد الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، خلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16 بطولة مصطفى شعبان، على تهريب المخدرات عبر شحنات السمك التي يحملها "المعلم" الذي يُجسد دوره الفنان مصطفى شعبان من ميناء السويس إلى سوق السمك في القاهرة.

وفجر ضابط الشرطة في ميناء السويس مفاجأة من العيار الثقيل للنجم مصطفى شعبان، خلال الحلقة السادسة عشرة، بشأن شحنة السمك التي أدخلها إلى ميناء الأتكة وبها مخدرات تخص المعلم شداد.

وظهر ضابط الشرطة اللواء شوقي وهو يقول له: "الشحنة اللي أنت عديتها هي العربية الوحيدة اللي معدتش من التفتيش إكرامًا ليك، وكان فيه إخبارية لينا أن المخدرات جوه شحنة سمك معدية من السويس في اليوم دا".

ليرد عليه شعبان: "بقى ابن المعلم غريب شغال مع شداد، وعارف أنه شغال في تجارة المخدرات، عشان كدة خلونا نعدي بالسمك عشان نعديلهم شحنة المخدرات أنا هاجي معاك واعترف بكل حاجة".

مسلسل المعلم الحلقة 15.. زفة في السوق.. مصطفى شعبان يعود بمخدرات وسمك من السويس

كما ظهر المعلم قلاش خلال الحلقة السادسة عشر من مسلسل المعلم وهو مجذوب، إذ وصل إليه مصطفى شعبان عن طريق اللواء شوقي ضابط السويس، ووجده ملقى في الأرض وشعره طويل ويتحدث مع نفسه وجن جنونه. 

وقال له قلاش: "أمسك دول، أنا المعلم قلاش سيد سوق الأتكة اللي بيلعب من الفلوس لعب"، ليرد عليه شعبان: "عايز أعرف مين اللي حط المخدرات لأبويا في العربية ولبسه تهمة التجارة من زمان".

ليرد عليه قلاش: " كانت ليلة سودة، أنا ضيعت فيها وانتهيت، والجنتل الصبي بقى معلم، والغدر جه مننا كلنا اتغدر بينا، بس خلال إيه فايدته دلوقتي بعد ما كل حاجة راحت، الفلوس راحت والمخدرات وقلاش راح، أنا هقولك مين اللي حط".

لتنتهي الحلقة السادسة عشرة على ذلك المشهد المشوق، إذ أن قلاش هو صديق والده الذي كان متواجدًا حين تم القبض عليه بتهمة تجارة المخدرات وقتما كان مصطفى شعبان صغيرًا.

مسلسل المعلم| ملخص الحلقة 16.. مفاجآت عن مخدرات شداد وظهور قلاش

مسلسل المعلم الحلقة 16.. ضابط السويس يفجر مفاجأة لـ"مصطفى شعبان"

مسلسل المعلم الحلقة 16.. عائلة شداد تقرر تهريب المخدرات من خلال المعلم

مسلسل المعلم الحلقة 16.. المعلم قلاش يعترف لـ"مصطفى شعبان" بحقيقة مخدارت والده

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 17

من المقرر أن تعرض الحلقة 16 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.
وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

مسلسل المعلم الحلقة 15.. مصطفى شعبان يلتقي بالضابط شوقي ودونجل في السويس

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

مسلسل المعلم المعلم موعد عرض المعلم موعد عرض مسلسل المعلم موعد اعادة مسلسل المعلم قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم موعد عرض مسلسل مصطفي شعبان مسلسل مصطفى شعبان مصطفى شعبان قنوات عرض المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم الحلقة السابعة عشرة من المعلم المعلم الحلقة السابعة عشرة المعلم الحلقة 17 الحلقة 17 من مسلسل المعلم الحلقة السابعة عشرة من مسلسل المعلم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

كشف السبب وراء انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

رسالة برلمانية شديدة اللهجة لوزير الخارجية البريطانى بشأن إسرائيل (التفاصيل الكاملة)

5 مصابين فى انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

"مودرن فيوتشر" يزف بشرى سارة بشأن الحالة الصحية لأحمد رفعت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل