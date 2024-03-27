مواعيد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 16

انتهت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، على نهاية مشوقة بعدما عثر على المعلم قلاش، خلال عرض الحلقة على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 16

ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 16

وشهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل المعلم، اجتماع تُجار الصنف، على رأسهم "عنتر ابن المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة، و"الجنتل" الذي يُجسد دوره الفنان أحمد بدير، حيثُ اتفقوا على توريد شحنة أخرى من المخدرات خلال الأيام المقبلة.

وقررت عائلة المعلم شداد الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، خلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16 بطولة مصطفى شعبان، على تهريب المخدرات عبر شحنات السمك التي يحملها "المعلم" الذي يُجسد دوره الفنان مصطفى شعبان من ميناء السويس إلى سوق السمك في القاهرة.

وفجر ضابط الشرطة في ميناء السويس مفاجأة من العيار الثقيل للنجم مصطفى شعبان، خلال الحلقة السادسة عشرة، بشأن شحنة السمك التي أدخلها إلى ميناء الأتكة وبها مخدرات تخص المعلم شداد.

وظهر ضابط الشرطة اللواء شوقي وهو يقول له: "الشحنة اللي أنت عديتها هي العربية الوحيدة اللي معدتش من التفتيش إكرامًا ليك، وكان فيه إخبارية لينا أن المخدرات جوه شحنة سمك معدية من السويس في اليوم دا".

ليرد عليه شعبان: "بقى ابن المعلم غريب شغال مع شداد، وعارف أنه شغال في تجارة المخدرات، عشان كدة خلونا نعدي بالسمك عشان نعديلهم شحنة المخدرات أنا هاجي معاك واعترف بكل حاجة".

كما ظهر المعلم قلاش خلال الحلقة السادسة عشر من مسلسل المعلم وهو مجذوب، إذ وصل إليه مصطفى شعبان عن طريق اللواء شوقي ضابط السويس، ووجده ملقى في الأرض وشعره طويل ويتحدث مع نفسه وجن جنونه.

وقال له قلاش: "أمسك دول، أنا المعلم قلاش سيد سوق الأتكة اللي بيلعب من الفلوس لعب"، ليرد عليه شعبان: "عايز أعرف مين اللي حط المخدرات لأبويا في العربية ولبسه تهمة التجارة من زمان".

ليرد عليه قلاش: " كانت ليلة سودة، أنا ضيعت فيها وانتهيت، والجنتل الصبي بقى معلم، والغدر جه مننا كلنا اتغدر بينا، بس خلال إيه فايدته دلوقتي بعد ما كل حاجة راحت، الفلوس راحت والمخدرات وقلاش راح، أنا هقولك مين اللي حط".

لتنتهي الحلقة السادسة عشرة على ذلك المشهد المشوق، إذ أن قلاش هو صديق والده الذي كان متواجدًا حين تم القبض عليه بتهمة تجارة المخدرات وقتما كان مصطفى شعبان صغيرًا.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 17

من المقرر أن تعرض الحلقة 16 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.