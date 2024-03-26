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فن

‎مسلسل المعلم لـ " مصطفى شعبان “ ملخص الحلقة 15.. الأمن يضبط شحنة مخدرات مهربة بين صناديق السمك

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

مسلسل المعلم الحلقة 15.. يعثر رجال الشرطة على شحنة المخدرات بين صناديق السمك ويضبط المهربين.

 مسلسل المعلم ملخص الحلقة 15

بدأت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15 بطولة النجم مصطفى شعبان، بقرار “شعبان” السفر إلى محافظة السويس للحصول على شحنة سمك أخرى، بعدما فشل في توريد الشحنة الأولى، حيثُ اعترضه رجالة "المعلم الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير.

وعاد مصطفى شعبان بحمولة السمك وسط احتفال المعلمين في سوق ميناء الأتكة، واستطاع فك الحجر عن محل المعلم بشر وعدم دفع غرامة 2 مليون جنيه لمحلات المعلم شداد.

ودخل المعلم سوق الأتكة وسط زفة من المعلم شداد، واستغراب من المعلمين بأن شداد ورجاله فرحون بعودة شعبان بحمولة السمك بل وأعطوه عقد انتهاء التوريد واستلام السمك من المعلم بشر.

واستطاع المعلم شداد تهريب المخدرات في شحنة السمك الخاصة بمصطفى شعبان دون أن يشعر، وظهر هو ورجاله يقومون بتفريغ حمولة المخدرات من السمك، في وقت تبحث فيه الشرطة عن من الذي هرب مخدرات المعلم شداد إلى القاهرة لتنتهي الحلقة.

 

مسلسل المعلم الحلقة 16.. هل ينجح "المعلم شداد" في تهريب المخدرات؟

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. ملخص أحداث الحلقة 15 قبل عرض الـ16

 

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 16

 

تُعرض الحلقة 16 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

 

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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مسلسل المعلم الحلقة 16.. هل ينجح "المعلم شداد" في تهريب المخدرات؟

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ملخص الحلقة 15 من مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

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مسلسل المعلم الحلقة 16.. هل ينجح "المعلم شداد" في تهريب المخدرات؟

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. ملخص أحداث الحلقة 15 قبل عرض الـ16

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