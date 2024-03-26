مسلسل المعلم الحلقة 16.. هل ينجح "المعلم شداد" في تهريب المخدرات؟

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل المعلم، عةدة مصطفى شعبان بحمولة السمك من محافظة السويس وسط زفة من المعلمين في سوق ميناء الأتكة.

واستطاع شعبان خلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15، والتي شاهدها الجمهور مساء أمس على قناة الحياة، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فك الحجر عن محل المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم وعدم دفع غرامة 2 مليون جنيه لمحلات "المعلم شداد" الذي يُجسد دوره الفنان طارق النهري.

ودخل المعلم سوق الأتكة وسط زفة من المعلم شداد (طارق النهري)، واستغراب من المعلمين بأن شداد ورجاله فرحون بعودة شعبان بحمولة السمك بل وأعطوه عقد انتهاء التوريد واستلام السمك من المعلم بشر (أحمد سليم).

إلا أن ذلك لم يكن سوى كمين، حيث أن المعلم شداد، حيثُ استطاع تهريب المخدرات في شحنة السمك الخاصة بمصطفى شعبان دون أن يشعر، وظهر هو ورجاله يقومون بتفريغ حمولة المخدرات من السمك، في وقت تبحث فيه الشرطة عن من الذي هرب مخدرات المعلم شداد إلى القاهرة لتنتهي الحلقة.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16، العديد من المفاجآت، إذ تكشف هل ينجح طارق النهري وأحمد بدير في تهريب المخدرات وبيعها خلال أحداث المسلسل، أم ستكون نهايتهم على يد الشرطة التي تبحث عن مهربي المخدرات إلى القاهرة.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 16

تُعرض الحلقة 16 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.