موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 15

انتهت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، على نهاية مشوقة، بعدما عاد بشحنة السمك من السويس واتضح أن المعلم شداد استطاع تهريب المخدرات بها، وذلك خلال الحلقة الخامسة عشرة التي تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم مواعيد إعادة الحلقة 15

ويعاد مسلسل المعلم 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 15

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت بقرار شعبان السفر إلى محافظة السويس للحصول على شحنة سمك أخرى، بعدما فشل في توريد الشحنة الأولى، حيثُ اعترضه رجالة "المعلم الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير.

واتفق مصطفى شعبان مع "غَلوش" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عبدالله، فيقول له: "إيه رأيك لما يكون ابن حتتك محوجلك في مشوار؟"، ليرد الأخير: "رقبتي سدادة يا معلم".

وقرر مصطفى شعبان خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل المعلم مع "غلوش" (أحمد عبدالله) بأن يجلب له عدد من الرجال الأقوياء، حيثُ يخطط "شعبان" في الحصول على شحنة سمك جديدة من ميناء السويس، ويقول شعبان له: "هنروح نجيب شحنة سمك من السويس، بس المشوار صد رد، وهيكون فيه شوية لبش"، ويذهب "غلوش" لتجهيز الرجالة.

وصل مصطفى شعبان إلى محافظة السويس، ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومعه رجالة "غَلوش" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عبدالله، حيثُ أبلغهم بالانتشار داخل ميناء السويس لشراء السمك من التجار بأي ثمن.

وتقابل شعبان فور وصولة ميناء السويس، مع شوقي بيه ضابط المباحث، وأخبره بأنَّ لابد أن يحصل على شحنة سمك ثانية حتى لا يتم الحجز على محل "المعلم بشر" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، وقال له الضابط: "ربنا معاك يا معلم.. أنا على البوابة لو احتاجت حاجة أنا موجود".

وذهب مصطفى شعبان يبحث عن صديق والده "المعلم غريب"، والتقى بـ"دونجل" الذي يقوم بدوره الفنان محمد العمروسي، وأحد جالة المعلم شداد، بعد أن أصبح مجرد عامل في ميناء السويس كعقاب على فشله في مطاردة "شعبان" بالمرة الأولى.

وتقابل شعبان مع المعلم "غريب" حيثُ كان يجلس والحزن يكسو ملامحه، ويقول شعبان له: "حقك عليا يا معلم غريب، اللي حصلك دا بسبب"، ليرد الأخير: "مُقدر ومكتوب يابني، وانا وحياة غلاوة أبوك أنا ما زعلت على اللي جرى للمركب.. لكن حزنت لما عرفت اللي جرالك في السكة.. خلاص يابني خدها من أصيرها المينا معددتش من زمان، والصيادين مش هيدولك سمك تاني بعد اللي حصلي، وابني مش هيرضى يديلك السرحة الجاية وانا معدتش أقدر أقف قصاده".

إلا أنَّ المعلم غريب يتفاجأ بإبنه “مرجان” وهو ينادي على مصطفى شعبان: "معاك عربية تحمل السرحة؟"، في صدمة وتعجب يكسو ملامحهم، ويأتي ابن المعلم غريب ويقول لـ"شعبان": "اللي ليه جميل عند أبويا أسده برقبتي.. ومادام وصلت لحرق المراكب يبقى يا نعيش رجالة يا نموت.. حمل السرحة يامعلم"، ولكن يتضح أنَّ هذا من تخطيط “المعلم الجنتل” الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، حيث اتفق مع “مرجان” في وضع المخدرات داخل الشحنة، وبيعها لمصطفى شعبان، دون أن يعلم.

وعاد مصطفى شعبان بحمولة السمك خلال مسلسل المعلم وسط زفة من المعلمين في سوق ميناء الأتكة، واستطاع فك الحجر عن محل المعلم بشر وعدم دفع غرامة 2 مليون جنيه لمحلات المعلم شداد.



ودخل المعلم سوق الأتكة وسط زفة من المعلم شداد، واستغراب من المعلمين بأن شداد ورجاله فرحون بعودة شعبان بحمولة السمك بل وأعطوه عقد انتهاء التوريد واستلام السمك من المعلم بشر.



إلا أن ذلك لم يكن سوى كمين، حيث أن المعلم شداد استطاع تهريب المخدرات في شحنة السمك الخاصة بمصطفى شعبان دون أن يشعر، وظهر هو ورجاله يقومون بتفريغ حمولة المخدرات من السمك، في وقت تبحث فيه الشرطة عن من الذي هرب مخدرات المعلم شداد إلى القاهرة لتنتهي الحلقة.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 16



من المقرر أن تعرض الحلقة 16 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة السادسة عشرة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم



وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.



أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.