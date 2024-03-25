الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "المعلم" الحلقة 15.. كمين لـ مصطفى شعبان بالمخدرات

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل المعلم المعروض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة بدأت بقرار شعبان السفر إلى السويس للحصول على شحنة سمك أخرى، بعدما فشل في توريد الشحنة الأولى، حيثُ اعترضه رجالة "المعلم الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير.

الذهاب لجلب السمك

واتفق مصطفى شعبان مع "غَلوش" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عبدالله، فيقول له: "إيه رأيك لما يكون ابن حتتك محوجلك في مشوار؟"، ليرد الأخير:"رقبتي سدادة يا معلم".

وقرر شعبان خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل المعلم مع "غلوش" (أحمد عبدالله) بأن يجلب له عدد من الرجال الأقوياء، حيثُ يخطط "شعبان" في الحصول على شحنة سمك جديدة من ميناء السويس، ويقول شعبان له:"هنروح نجيب شحنة سمك من السويس، بس المشوار صد رد، وهيكون فيه شوية لبش"، ويذهب "غلوش" لتجهيز الرجالة.

وصل مصطفى شعبان إلى السويس ضمن أحداث الحلقة 15 ومعه رجالة غَلوش الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عبدالله، حيثُ أبلغهم بالانتشار داخل ميناء السويس لشراء السمك من التجار بأي ثمن.

وتقابل شعبان فور وصولة ميناء السويس مع شوقي بيه ضابط المباحث وأخبره بأنَّ لا بد أن يحصل على شحنة سمك ثانية حتى لا يتم الحجز على محل "المعلم بشر" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، وقال له الضابط: "ربنا معاك يا معلم.. أنا على البوابة لو احتاجت حاجة أنا موجود".

مسلسل المعلم.. عقوبة تهريب المخدرات عبر صناديق الأسماك

ظهور المعلم غريب

وذهب مصطفى شعبان يبحث عن صديق والده "المعلم غريب"، والتقى بـ"دونجل" الذي يقوم بدوره محمد العمروسي، وأحد جالة المعلم شداد، بعد أن أصبح مجرد عامل في ميناء السويس كعقاب على فشله في مطاردة "شعبان" بالمرة الأولى.

وتقابل شعبان مع المعلم غريب حيثُ كان يجلس والحزن يكسو ملامحه، ويقول شعبان له:"حقك عليا يا معلم غريب، اللي حصلك دا بسبب"، ليرد الأخير: "مُقدر ومكتوب يابني، وانا وحياة غلاوة أبوك أنا ما زعلت على اللي جرى للمركب.. لكن حزنت لما عرفت اللي جرالك في السكة.. خلاص يابني خدها من أصيرها المينا معددتش من زمان، والصيادين مش هيدولك سمك تاني بعد اللي حصلي، وابني مش هيرضى يديلك السرحة الجاية وانا معدتش أقدر أقف قصاده".

إلا أنَّ المعلم غريب يتفاجأ بإبنه “مرجان” وهو ينادي على مصطفى شعبان: "معاك عربية تحمل السرحة؟"، في صدمة وتعجب يكسو ملامحهم، ويأتي ابن المعلم غريب ويقول لـ"شعبان":"اللي ليه جميل عند أبويا أسده برقبتي.. ومادام وصلت لحرق المراكب يبقى يا نعيش رجالة يا نموت.. حمل السرحة يامعلم"، ولكن يتضح أنَّ هذا من تخطيط “المعلم الجنتل” الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، حيث اتفق مع “مرجان” في وضع المخدرات داخل الشحنة، وبيعها لمصطفى شعبان، دون أن يعلم.

ملخص الحلقة 14 من مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

عودة مصطفى شعبان

وعاد مصطفى شعبان بحمولة السمك خلال مسلسل المعلم وسط زفة من المعلمين في سوق ميناء الأتكة، واستطاع فك الحجر عن محل المعلم بشر وعدم دفع غرامة 2 مليون جنيه لمحلات المعلم شداد.

ودخل المعلم سوق الأتكة وسط زفة من المعلم شداد، واستغراب من المعلمين بأن شداد ورجاله فرحون بعودة شعبان بحمولة السمك بل وأعطوه عقد انتهاء التوريد واستلام السمك من المعلم بشر.

إلا أن ذلك لم يكن سوى كمين، حيث أن المعلم شداد استطاع تهريب المخدرات في شحنة السمك الخاصة بمصطفى شعبان دون أن يشعر، وظهر هو ورجاله يقومون بتفريغ حمولة المخدرات من السمك، في وقت تبحث فيه الشرطة عن من الذي هرب مخدرات المعلم شداد إلى القاهرة لتنتهي الحلقة.

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مسلسل المعلم الحلقة 15.. مصطفى شعبان يذهب إلى السويس للمرة الثانية

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مسلسل المعلم الحلقة 15.. مصطفى شعبان يلتقي بالضابط شوقي ودونجل في السويس

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