الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 15.. هل ينجح مصطفى شعبان في توصيل السمك للسوق؟

مسلسل المعلم بطولة
مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

مسلسل “المعلم" الحلقة 15.. أصبح المعلم في طريقه الآن إلى سوق الأتكة بعدما حمل السمك من محافظة السويس، وفي انتظاره كل معلمين السوق، حتى يضع السمك في محلات المعلم بشر ويفك الحجر على محله بعد دفع غرامة الـ 2 مليون جنيه.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15

جاء ذلك، خلال الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، التي تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15.. محاولة للحصول على شحنة ثانية من السمك

مرور حمولة السمك

وظهر مصطفى شعبان في مسلسل المعلم بعدما حصل على حمولة السمك برفقة رجاله وفي طريقهم إلى القاهرة، إلا أن الشكوك بدأت تدور، وقال لهم: "أنا مستغرب أن شداد وعنتر والرجالة سبوني أخرج من السوق بالسمك، ربنا يستر وميكنش في كمين أو حاجة في القاهرة".

كما ظهر المعلمين داخل السوق وهم في حلقة نقاش متخوفين من عودة المعلم بالسمك، وقال المعلم بشر: "أنا قلقان على الواد اللي ملوش ذنب في حاجة دا، أكيد رجالة عنتر مش هيسيبه في حاله".

وقال آخر: "أنا مش داخل دماغي الزفة اللي جايبها عنتر وشداد عشان يستقبلوا السمك دي، أكيد وراهم حاجة من إمتي بيحبوا المعلم ويفرحوله بالخير وأنه جاب سمك من السويس، أكيد مش هيخلوه يمر".

مسلسل المعلم الحلقة 15.. هل يحصل مصطفى شعبان على شحنة سمك جديدة؟

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل خلال موسم رمضان.

مسلسل المعلم الحلقة 15.. مصطفى شعبان يحصل على شحنة سمك جديدة

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