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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15| خالد النبوي يخسر الانتخابات

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

انطلقت مساء اليوم  الحلقة 15 من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، على قنوات dmc  ومن إنتاج شركة أروما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ،

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 15 

شهدت الحلقة 15 من مسلسل امبراطورية ميم، أحداث متصاعدة لعائلة “مختار أبو المجد” والذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي. 

وركزت حلقة اليوم من مسلسل امبراطورية ميم  على انتخابات قيادة امبراطورية ميم، والتي يتنافس فيها مختار أبو المجد، ومروان أبو المجد ابنه “نور النبوي”

وحشد مروان أبو المجد، أصدقائه بالجامعة، لحضور قيادة منزل امبراطورية ميم، وشارك بالانتخابات أبناء مختار أبو المجد وشقيقته ووالدة زوجته سناء  وشقيق الزوجة محمود 

وانتهت الحلقة بانتصار مروان أبو المجد في نتيجة انتخابات قيادة منزل امبراطورية ميم، والتي جاءت  الأصوات الانتخابية  بفوز مروان بـ"9" أصوات مقابل صوت واحد فقط لمختار أبو المجد.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

 

قصة مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

 

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم


تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

 

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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