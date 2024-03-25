أصعب مشهد في مسلسل إمبراطورية ميم بين خالد النبوي وابنته مايا (فيديو)

شهدت الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، مشهد مؤثر بين مختار أبو المجد وابنته مايا التي اعتدت على محل خاص بجارتهم مي، وانتهى المشهد بطريقة حزينة، دخلت على إثرها الابنة في حالة عُزلة واكتئاب.

مشهد مختار أبو المجد وابنته مايا

ووقع مشهد الصدام بين مختار أبو المجد وابنته مايا عند عودتها إلى المنزل بعد أن اصطحبت اثنتين من صديقاتها واقتحمن محل مي، وقُمن بإحداث تخريب داخله وتهديد مي بالابتعاد عن والدها، وذلك اعتراضًا على التقارب الكبير الذي حدث بينهما في الفترة الأخيرة، وبدء أجواء عاطفية بين مختار ومي.

مختار أبو المجد يُعنف مايا

وتحدث مختار بشكل عنيف مع ابنته مايا، رافضًا تصرفها تجاه مي، مؤكدًا أنه كان من الممكن أن تكون في السجن بسبب تصرفها هذا، لولا أن مي لم تُبلغ الشرطة بما حدث. فقابلت مايا حديث والدها عن مي هكذا بالتهكم، ليزداد انفعال الأب على ابنته، والتي تركته وأسرعت إلى غرفتها ثم أغلقت الباب وأجهشت بالبكاء، قبل أن تُمسك ماكينة حلاقة وتتخلص من شعرها، في إشارة لدخولها حالة من الاكتئاب.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 15

وتُعرض الحلقة الخامسة عشر على شاشة قناة DMC الليلة في الساعة العاشرة و45 دقيقة، وتُعاد غدًا في الساعة العاشرة و15 دقيقة، وعلى قناة DMC drama الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

وتُعرض الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.