مسلسل إمبراطورية ميم.. مناظرة ساخنة بين مختار أبوالمجد وابنه مروان (فيديو)

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، مناظرة ساخنة جرت بين مختار أبوالمجد وابنه مروان في إمبراطورية ميم، التي تقع في منطقة المعادي بالقاهرة، وسط حضور لجميع أفراد أسرة مختار لمشاهدة المناظرة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13

وخلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13 بدأت المناظرة بين مختار أبوالمجد ومروان، حيث حلّ مصطفى أبوالمجد، الابن الأصغر لـ مختار، وكيلًا عن والده، بينما أخذ مروان يوجه حديثه لأفراد الأسرة بأن العهد القادم في المنزل سيكون ديمقراطيًا، في إشارة إلى أن مختار لم يكن يفعل هذا خلال إدارته لشئون إمبراطورية ميم.

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تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13

وأعطى مختار أبوالمجد؛ ابنه مروان وباقي أفراد الأسرة، خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13، درسًا هامًا في الحياة خلال المناظرة، حينما عقّب على حديث ابنه بالقول إن الإنسان لا يُولد كبيرًا في هذه الحياة، لكننا نُولد صغارًا، ثم نتعلم، ثم نكبر، وأن نساعد بعضنا البعض، ومن يقع علينا أن نُساعده لكي ينهض من جديد، ومن يُخطئ نمنحه فرصة جديدة بدلًا من أن ندوس عليه، ونظل خلفه حتى ينجح، ووقتها سنصبح جميعًا مجموعة من الناجحين.. ووجّه مختار رسالة لأبنائه وشقيقته مديحة قائلًا: يهمني أن نصبح عائلة واحدة، ويدًا واحدة.. وبغير هذا؛ فلن ينجح أحد.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبوالمجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.