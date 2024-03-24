الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم.. مناظرة ساخنة بين مختار أبوالمجد وابنه مروان (فيديو)

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، مناظرة ساخنة جرت بين مختار أبوالمجد وابنه مروان في إمبراطورية ميم، التي تقع في منطقة المعادي بالقاهرة، وسط حضور لجميع أفراد أسرة مختار لمشاهدة المناظرة.

 

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13

وخلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13 بدأت المناظرة بين مختار أبوالمجد ومروان، حيث حلّ مصطفى أبوالمجد، الابن الأصغر لـ مختار، وكيلًا عن والده، بينما أخذ مروان يوجه حديثه لأفراد الأسرة بأن العهد القادم في المنزل سيكون ديمقراطيًا، في إشارة إلى أن مختار لم يكن يفعل هذا خلال إدارته لشئون إمبراطورية ميم.

 

اقرأ أيضًا

إمبراطورية ميم الحلقة 13 | سر اعتداء إلهام صفى الدين على محل حلا شيحة

 

"إمبراطورية ميم" الحلقة 13| نور النبوى يعقد صفقة مع أعداء والده لهذا السبب

إمبراطورية ميم الحلقة 13 | سر اعتداء إلهام صفى الدين على محل حلا شيحة

 

تفاصيل أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13

وأعطى مختار أبوالمجد؛ ابنه مروان وباقي أفراد الأسرة، خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13، درسًا هامًا في الحياة خلال المناظرة، حينما عقّب على حديث ابنه بالقول إن الإنسان لا يُولد كبيرًا في هذه الحياة، لكننا نُولد صغارًا، ثم نتعلم، ثم نكبر، وأن نساعد بعضنا البعض، ومن يقع علينا أن نُساعده لكي ينهض من جديد، ومن يُخطئ نمنحه فرصة جديدة بدلًا من أن ندوس عليه، ونظل خلفه حتى ينجح، ووقتها سنصبح جميعًا مجموعة من الناجحين.. ووجّه مختار رسالة لأبنائه وشقيقته مديحة قائلًا: يهمني أن نصبح عائلة واحدة، ويدًا واحدة.. وبغير هذا؛ فلن ينجح أحد.

 

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبوالمجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الرابعة عشر من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة الرابعة عشر إمبراطورية ميم الحلقة 14 الحلقة14 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الرابعة عشر من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل إمبراطورية ميم.. ملخص أحداث الحلقة 9

مسلسل إمبراطورية ميم.. حلا شيحا تفتح قلبها لـ خالد النبوي: مفتقدة الحب والحنان (فيديو)

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 9 على قناتي DMC

الحشاشين وحق عرب وبيت الرفاعى.. فنان يُبدع فى رسم أبطال مسلسلات المتحدة (صور)

مسلسل إمبراطورية ميم.. صدام بين خالد النبوي وليلى عز العرب (فيديو)

حلا شيحة بطلة مسلسل إمبراطورية ميم تتصدر "ترند جوجل" فى مصر

انتخابات إمبراطورية ميم لإدارة المنزل.. خالد النبوي ينفعل على أبنائه (فيديو)

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ "خالد النبوي" الحلقة 8

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل| بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

خبير مصرفى: سعر الدولار سيتراجع دون الـ45 جنيهًا

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين