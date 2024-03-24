الأحد 24 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم.. صدمة أسرة مختار أبو المجد بعد رؤية مادي صديقة مروان (فيديو)

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13 حالة من الصدمة عاشها أفراد عائلة مختار أبو المجد ، حينما فوجئوا بدخول مادي التي تقوم بدورها مايان السيد، إلى منزلهم في منطقة المعادي بالقاهرة، حيث بادرت مادي بمعانقة مروان عند رؤيته، وهو ما أثار صدمة أفراد الأسرة الذين تفاجئوا بتصرفها الذي لا يُشبه عادات المنزل التي رباهم عليها قائدهم مختار أبو المجد.

مسلسل إمبراطورية ميم .. مادي تُثير أزمة في منزل مختار أبو المجد 

وأثارت مادي أزمة كبيرة في منزل مختار أبو المجد بعد دخولها، حيث لم يكن مُرحب بها من جميع أفراد الأسرة، بينما تعرض مروان لحرج شديد حينما عانقته أمامهم، وهو ما سيؤثر على موقفه في انتخابات إدارة المنزل التي يخوضها أمام والده مختار أبو المجد.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 13 .. مواجهة بين مختار أبو المجد ومادي

وشهدت المواجهة الأولى بين مختار أبو المجد ومادي أجواءً مليئة بالتوتر، حيث أخذ يسأل مادي عن إذا ما كانت قادمة مع أحد من أسرتها أم بمفردها، وهل يعرف أحد من أسرتها بحضورها إلى المنزل أم لا، وهو ما كان يُحاول مروان التهرب منه وطلب من والده الاكتفاء عن سؤالها، وسط حالة من الحرج تعرض لها.

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انتخابات إمبراطورية ميم بين مروان ومختار

ويخوض مروان أبو المجد انتخابات أمام والده مختار، في محاولة منه لاقتناص منصب مدير المنزل، بعد أن عقد صفقة مع الشركة التي تريد الاستحواذ على المنزل من أجل بيعه لهم.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة .

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