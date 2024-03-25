الإثنين 25 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

بعد عرض الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم.. المحافظات الأكثر بحثًا عنه

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

يواصل  مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، نجاحاته، حيث يقدم قضايا أسرية تهم الأسرة المصرية، وسط التمسك بالثوابت والقيم الأصيلة في البيوت المصرية، وهو ما يُحاول أن يفعله بطل إمبراطورية ميم مختار أبو المجد بعد وفاة زوجته وتركت له 6 أبناء.

المصريون يبحثون عن مسلسل إمبراطورية ميم 

حقق مسلسل إمبراطورية ميم عمليات بحث كبيرة منذ بدء عرض المسلسل على قناة DMC، وDMC Drama، حيث استحوذ على نسبة بحث كبيرة عبر محركات البحث لمحرك جوجل.

المحافظات الأكثر بحثًا عن مسلسل إمبراطورية ميم

وتصدرت محافظة المنوفية عمليات البحث عن مسلسل إمبراطورية ميم، تلتها محافظات بني سويف وأسيوط والشرقية والقليوبية، وكفر الشيخ والمنيا والإسكندرية والقاهرة والجيزة.

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أحداث الحلقة 14 مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل إمبراطورية ميم صداما بين مختار أبو المجد وابنته مايا، حيث تحدث معها بعنف رافضًا تعديها على محل مي، مؤكدًا أنه كان من الممكن أن تكون في السجن بسبب تصرفها هذا، لولا أن مي لم تُبلغ الشرطة بما حدث، فقابلت مايا حديث والدها عن مي هكذا بالتهكم، ليزداد انفعال الأب على ابنته، والتي تركته وأسرعت إلى غرفتها ثم أغلقت الباب وأجهشت بالبكاء، قبل أن تُمسك ماكينة حلاقة وتتخلص من شعرها، في إشارة لدخولها حالة من الاكتئاب.

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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