مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 14.. محمود حافظ يتمرد على ليلى عز العرب

شهدت الحلقة الـ"14" من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، اليوم أحداث متصاعدة بين أبطال العمل خلال الحلقة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 14

وقام “محمود” والذي يقوم بدوره الفنان محمود حافظ خال أبناء مختار أبوالمجد “خالد النبوي”، بالتمرد على والدته سناء “ليلى عز العزب”، بسبب رفضها لزواجه من مديحة شقيقة مختار"نشوى مصطفى"، وتهديدها لها بعدم الاقتراب له.

وترك "محمود" منزل والدته اعتراضًا على رفضها لزواجه من مديحة، وحاولت تهديده بغضبها عليه في حالة تركه المنزل الإ أنه أصر على هذه الخطوة.

كما شهدت الحلقة تطورات في علاقة مختار أبو المجد وابنته مايا خلال أحداث الحلقة ومشادة وتوتر في شكل علاقتهما.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.