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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 14 | محمد محمود عبدالعزيز يهدد حلا شيحة لهذا السبب

محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز وحلا فى إمبراطوربة ميم

تصاعدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 14 بشكل كبير خاصة بعد ما فعلته مايا - إلهام صفي الدين مع مي - حلا شيحة، إذ قامت مايا بتكسير محل مي، وهددتها أنها ستفعل أكثر من ذلك فى حالة عدم ابتعادها عن والدها مختار أبو المجد - خالد النبوي.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 14

وشهدت أحداث الحلقة 14 مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، العديد من المفاجآت والأحداث المتصاعدة، إذ ذهب كريم الدالي - محمد محمود عبدالعزيز، إلى طليقته مي - حلا شيحة، وفوجئ بتكسير المحل ووجدها تصلح ما أتلفته مايا، محاولا معرفة منها ما حدث بالمحل، ومن ثم هددها بأنها إذا حاولت الزواج من أحد سيأخذ ابنته حبيبة منها.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي تشويقي، يحتوى على جزء لايت ويناقش العديد من القضايا منها الصراع بين الأجيال وطرق التربية الإيجابية الحديثة التي يتبعها الكثير من الآباء، إذ يجسد خالد النبوي شخصية مختار أبو المجد، الذي يصبح مسؤولا عن أولاده الستة بعد وفاة زوجته مايسون، ويجد نفسه مضطرًا لتربية أولاده بمفرده وأن يصنع حياة مختلفة لهم، وبدأت مشاعره تتحرك تجاه مي التى تجسد دورها الفنانة حلا شيحة، حيث تربط بينهما علاقة قرب بسبب أن أولادهما في مدرسة واحدة ومن سكان منطقة واحدة وهي المعادي.

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مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

يضم مسلسل إمبراطورية ميم 30 حلقة، ويعرض يوميا في تمام الساعة 10:45 مساءً على قناة DMC، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 10:15 صباح اليوم التالي.

كما يُعرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc drama في تمام الساعة 6:05 مساءً لتكون الإعادة في الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحًا. 

ويتم عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على منصة watch it الرقمية.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى مسلسل إمبراطورية ميم مجموعة كبيرة من الفنانين أمام النجم خالد النبوي، ومنهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، ريمون توفيق، والمسلسل رؤية درامية محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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