الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

بعد حلق شعرها فى إمبراطورية ميم | إلهام شاهين تشيد بأداء إلهام صفى الدين: "تفوق بامتياز"

إلهام صفي الدين فى
إلهام صفي الدين فى إمبراطورية ميم

أشادت النجمة إلهام شاهين، بأداء نجلة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، وتجسيدها شخصية مايا فى أحداث مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، والذي ينافس بقوة فى السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

وأعربت الفنانة إلهام شاهين، عن فخرها وسعادتها بأداء إلهام صفي الدين، خاصة بعد عرض الحلقة 14 من أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، والتى شهدت الكثير من المفاجآت أبرزها ردة فعل مايا -إلهام صفي الدين، لعقاب والدها مختار - خالد النبوي لها، ما جعلها تفقد أعصابها وتقوم بحلق شعرها على الزيرو فى مشهد مليء بالمشاعر المؤلمة.

إلهام شاهين تشيد بأداء إلهام صفي الدين فى مسلسل إمبراطورية ميم 

وعلقت الهام شاهين على أداء نجلة شقيقتها قائلة: "لم أصدق ما فعلته مايا فى حلقة اليوم من إمبراطورية ميم .. الحلقة 14 وجعت قلبى جدا .. بكيت معاها و عليها .. إلهام الصغيرة نفس جنان إلهام الكبيرة بالفن .. وممكن تعمل أى شئ لتنتصر للشخصية التى تعيشها بكل صدق .. حقيقى مش سهل على أى فنانه أن تحلق شعرها حقيقي بهذا الشكل من أجل مصداقية دور .. برافو إلهام الصغيرة  .. تفوق بامتياز".

إمبراطورية ميم الحلقة 14 | إلهام صفي الدين تحلق شعرها زيرو لهذا السبب (فيديو)

إمبراطورية ميم.. ملئ بالمشاعر الإنسانية وجمع الأسرة كلها حول الشاشة

وأصافت إلهام شاهين فى منشور رسمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : “الناس كلها بتهنيني .. مبروك عليكى هذا النجاح الذى تستحقيه .. مسلسل إمبراطورية ميم جمع الأسرة كلها حول الشاشه .. فيه كل مشاكل الأسر المصريه مع ولادها  .. مسلسل إجتماعى فيه مشاعر إنسانيه  و مشاكل يوميه فى قالب كوميدى جميل .. مبروك لكل من شارك فى هذا المسلسل الجميل  .. سأكتب مرة أخرى عنهم جميعا فى بوست قادم بإذن الله”.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يشارك خلاله مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والطفل ريمون توفيق، وغيرهم، والمسلسل من إنتاج شركة أروما ستوديوز، وإخراج محمد سلامة.

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