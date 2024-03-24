إمبراطورية ميم الحلقة 14 | إلهام صفي الدين تحلق شعرها زيرو لهذا السبب (فيديو)

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، تصاعد فى الأحداث بشكل كبير، واستطاعت مايا - الفنانة الشابة إلهام صفي الدين أن تخطف قلوب الجمهور وتكسب تعاطفهم ، لتكون هى حديث الحلقة الرابعة عشر من أحداث إمبراطورية ميم.

إمبراطورية ميم الحلقة 14 | إلهام صفي الدين تحلق شعرها زيرو

توالت أحداث الحلقة 14 من مسلسل إمبراطورية ميم، وقامت مايا - إلهام صفي الدين فى مشهد مليء بالمشاعر الحزينة، بحلق شعرها على الزيرو وهي تبكى بحُرقة شديدة، بسبب انفعال مختار أبو المجد - خالد النبوي عليها وعقابه الشديد لها، لما فعلته مايا مع مي - حلا شيحة وتكسير محلها بالكامل، غيرة على والدها مختار بسبب اقتناعها وهى اخواتها أن هناك علاقة بين والدهم مختار و مي.

السر وراء حلق إلهام صفي الدين شعرها زيرو

قامت مايا بحلق شعرها على الزيرو، خلال أحداث الحلقة 14 مسلسل إمبراطورية ميم نتيجة توبيخ والدها مختار - خالد النبوي، لها مؤكدا ان ما فعلته مع مي لا يسمى الا "بلطجة" وما ارتكتبه كان من الممكن أن يتم حبسها بسببه، ومن ثم ثارت مايا واعتلى صوتها مؤكده له انها غيرانه عليه من مي وأنه والدها قائلة له أنا أسمى مايا مختار أبو المجد.. يعنى بنتك ليرد عليها قائلا: انتى مايا قليلة التربية، وقرر مختار أن يعاقب نجلته مايا مؤكدا لها أنه سيتم حرمانها من المصروف لمدة شهر كامل، مع توقف التمرين الرياضي لها لمدة أسبوعين.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم 30 حلقة، وينتمى إلى نوعية الدراما الإجتماعية وهو مأخوذ عن القصة الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.