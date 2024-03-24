الأحد 24 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

إمبراطورية ميم الحلقة 14 | مواجهة حادة بين خالد النبوى وإلهام صفي الدين

خالد النبوي وإلهام
خالد النبوي وإلهام صفي الدين فى إمبراطورية ميم

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي الكثير من الاضطرابات والمفاجآت وذلك نتيجة ما فعلته مايا - إلهام صفي الدين وتكسيرها محل مي - حلا شيحة، وطلبت مايا من مي الابتعاد تمام عن والدها مختار أبو المجد - خالد النبوي.

إمبراطورية ميم الحلقة 14 سر عقاب خالد النبوي لـ إلهام صفي الدين 

وتوالت أحداث الحلقة 14 لمسلسل إمبراطورية ميم، الكثير من الأحداث المشوقة أبرزها مواجهة حادة بين مختار أبو المجد - خالد النبوي، ونجلته مايا - إلهام صفي الدين، بسبب ما فعلته فى محل مي - حلا شيحة، وقام مختار بتوبيخ ابنته مؤكدا لها ان ما فعلته لا يسمى الا "بلطجة" وما ارتكتبه كان من الممكن أن يتم حبسها بسببه، ومن ثم ثارت مايا واعتلى صوتها مؤكده له انها غيرانه عليه من مي وأنه والدها قائلة له أنا أسمى مايا مختار أبو المجد.. يعنى بنتك ليرد عليها قائلا: انتى مايا قليلة التربية، وقرر مختار أن يعاقب نجلته مايا مؤكدا لها أنه سيتم حرمانها من المصروف لمدة شهر كامل، مع توقف التمرين الرياضي لها لمدة أسبوعين.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يعيد الفنان خالد النبوي، من خلاله قصة "إمبراطورية ميم"، بالشكل الذي كتبها الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والتي سبق وقُدمت في فيلم سينمائي، وحملت نفس الاسم عام 1972،  بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر، وكتب له المعالجة السينمائية والسيناريو والحوار نجيب محفوظ، وإخراج حسين كمال.

مسلسل امبراطورية ميم لـ "خالد النبوي"..مواعيد عرض الحلقة 14

إمبراطورية ميم، ضمن مجموعة قصصية لإحسان عبد القدوس، بعنوان "بنت السلطان" والتي صُدرت عام 1965، وتتناول قصة أب لديه 6 أبناء، اختار لهم جميعًا أسماء تبدأ بحرف الـ"ميم"، لتكون لديه "إمبراطورية ميم"، وعمل طوال حياته على تربية أولاده بناءً على قواعد ومبادئ، كما فرض سيطرته الكاملة عليهم، لكن عندما يصل أكبر أبنائه لمرحلة الشباب، يُفاجئ به يطلب إجراء انتخابات في البيت لتحديد من يتولى إدارة المنزل، فيشعر أنه قد يفقد سلطته، ورغم ذلك يوافق على مقترح ابنه.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم يضم 30 حلقة، وهو رؤية درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إنتاج شركة أروما، ويشترك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حلا شيحة، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، والاطفال منى زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، ومن إخراج محمد سلامة.

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